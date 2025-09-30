Multi от Минфин
30 сентября 2025, 11:16

Revolut готовит двойной листинг в Лондоне и Нью-Йорке с оценкой $75 млрд

Лондонская финтех-компания Revolut, один из самых дорогих стартапов Европы, рассматривает возможность проведения двойного первичного размещения акций (IPO) на биржах Лондона и Нью-Йорка. Такой шаг может стать историческим для финансового центра Великобритании и установить для компании оценку около $75 миллиардов. Об этом сообщает The Times.

Лондонская финтех-компания Revolut, один из самых дорогих стартапов Европы, рассматривает возможность проведения двойного первичного размещения акций (IPO) на биржах Лондона и Нью-Йорка.

Двойной удар: что планирует Revolut

Если Revolut реализует этот план, это может стать первым случаем в истории, когда компания одновременно размещает акции в Нью-Йорке и сразу входит в главный британский индекс FTSE 100. Для финансового центра Лондона, который в последнее время сталкивался с оттоком компаний на американские биржи, такой шаг станет мощным сигналом доверия и подтверждением его конкурентоспособности.

Компания, базирующаяся в Лондоне, насчитывает 65 миллионов пользователей по всему миру, из которых 12 миллионов — в Великобритании. Начав как сервис предоплаченных карт для путешествий, Revolut превратился в финансовое «суперприложение», предлагающее торговлю акциями и криптовалютами, бронирование отелей и бизнес-счета.

Почему Лондон снова стал привлекательным

Ранее генеральный директор компании Ник Сторонский скептически относился к листингу в Лондоне. Основным препятствием он называл британский налог на торговлю акциями в размере 0,5%. Однако его позиция, похоже, смягчилась.

Ключевым фактором стали новые правила листинга в Великобритании, введенные в этом месяце. Они позволяют крупным компаниям попасть в престижный индекс FTSE 100 всего через пять дней после размещения акций. Это открывает доступ к значительному капиталу от индексных фондов, которые автоматически покупают акции компаний из индекса, что значительно повышает ликвидность.

На прошлой неделе на открытии новой штаб-квартиры в Лондоне Сторонский назвал Великобританию «родной страной» для Revolut, что было воспринято как четкий сигнал об потеплении отношений.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
