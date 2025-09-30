Доля неработающих кредитов в банковском секторе продолжает сокращаться

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе продолжает сокращаться и по состоянию на 1 сентября 2025 достигла 25,3%, что на 4,9 в. п. меньше показателя на начало года. Об этом говорится в сообщении НБУ .

Сокращение доли

Определяющим фактором сокращения доли NPL в январе — августе 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества. Так, валовой объем кредитов в банковской системе за этот период вырос на 183,5 млрд грн или на 14,1% до 1,482 трлн грн.

В то же время, объем неработающих кредитов сократился на 17,7 млрд грн, или на 4,5%.

Доля NPL физических лиц за восемь месяцев 2025 года снизилась на 2,3 и. п. до 13,2%, бизнеса — на 5,7 и. п. до 33,2%.

Без учета долгов бывших собственников АО КБ «ПриватБанк» и старых долгов государственных банков доля NPL по состоянию на 1 сентября 2025 составляет 20,0% в государственных банках и 14,6% — в банковской системе.