Главное за понедельник: рост госдолга, золото обновило максимум

Государственный долг Украины в августе вырос на $6,58 миллиарда

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на конец августа достигла $192,71 млрд, увеличившись за месяц на $6,58 млрд. Отмечается, что на 31 августа 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 7 951,29 млрд грн, или $192,71 млрд.

Цены на золото обновили исторический максимум на фоне риска шатдауна в США

Цены на золото достигли нового рекорда на фоне опасений инвесторов относительно возможного приостановления работы правительства США («шатдауна»), что привело к ослаблению доллара. Фьючерсы на золото выросли на 0,9% до $3,844.90 за тройскую унцию, обновив исторический максимум в $3,848.80 во время торговой сессии.

Доллар ослаб по отношению к мировым валютам

Доллар ослаб из-за опасений по поводу возможного прекращения работы правительства США. Индекс доллара к мировым валютам снизился на 0,2% после роста на 0,5% на прошлой неделе.

Swift создает блокчейн-платформу для глобальных финансовых операций

Swift объявила о создании собственной блокчейн-платформы для модернизации своей инфраструктуры. Проект направлен на создание новой системы для операций с цифровыми активами.

Глобальный долг достиг нового рекорда $338 трлн — IIF

Глобальный долг за первую половину 2025 года вырос на $21 трлн и достиг рекордных $338 трлн, подсчитали эксперты Institute of International Finance (IIF). Основными драйверами увеличения стали рост государственных расходов на здравоохранение в условиях демографических изменений, военные расходы из-за геополитической нестабильности и инвестиции в экологические меры, связанные с изменением климата и стихийными бедствиями.