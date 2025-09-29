Цены на золото обновили исторический максимум на фоне риска шатдауна в США

Цены на золото достигли нового рекорда на фоне опасений инвесторов по поводу возможного приостановления работы правительства США («шатдауна»), что привело к ослаблению доллара. Фьючерсы на золото выросли на 0,9% до $3,844.90 за тройскую унцию, обновив исторический максимум в $3,848.80 во время торговой сессии. Об этом сообщает The Wall Street Journal, 29 сентября.

Шатдаун и политика ФРС

Главным катализатором роста стала политическая неопределенность в США. На фоне этих событий индекс доллара США снизился на 0,2% до 97,94 пункта, что традиционно поддерживает цены на золото, поскольку делает его дешевле для владельцев других валют.

Аналитики отмечают, что потенциальный шатдаун может оказать прямое влияние на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США. «Приостановка работы правительства может задержать выход ключевых данных о рынке труда и сделать монетарную политику ФРС менее предсказуемой», — считает Суджин Ким, аналитик MUFG.

Инвесторы внимательно следят за сентябрьским отчетом о рынке труда США. Слабые показатели усилят аргументы в пользу дальнейшего снижения процентных ставок ФРС, что сделает золото, которое не приносит процентного дохода, еще более привлекательным активом.

Настроения инвесторов и динамика рынка

Эксперты фиксируют высокий спрос на драгоценные металлы. «Инвесторы избегают доллара и долговых обязательств США», — отмечает Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote Bank. Она добавляет, что ралли в золоте и серебре не является краткосрочной историей. «Те, кто следует за трендом, сейчас контролируют ситуацию, а тренд является сильно положительным», — говорит аналитик.

Спотовая цена золота выросла на 1,4% до $3,812,69 за унцию. Серебро также подорожало на 2,0% до $46,96 за унцию.

Долгосрочные факторы успеха золота в 2025 году

Текущий рекорд является продолжением мощного тренда. С начала 2025 года драгоценный металл вырос в цене более чем на 45%. Этот рост поддерживался несколькими факторами:

Снижение процентных ставок ФРС в течение года.

Активные закупки золота центральными банками разных стран.

Значительный приток капитала в биржевые фонды, обеспеченные золотом (gold-backed ETFs).

Что такое «шатдаун» в США и как он влияет на рынки?

«Шатдаун» (shutdown) — это временная приостановка работы федеральных правительственных учреждений в США, которая происходит, когда Конгресс не может согласовать и принять бюджет на следующий финансовый год. Для финансовых рынков это, прежде всего, признак неопределенности. Шатдаун может задержать публикацию критически важных экономических отчетов (например, данных о безработице или инфляции), на которые ориентируется Федеральная резервная система при принятии решений о процентных ставках. Эта непредсказуемость заставляет инвесторов искать «безопасные гавани» и продавать более рискованные активы, такие как акции и доллар США, и покупать золото.

Почему это важно

Рекордная цена на золото — это не просто статистика. Это барометр глобальной экономической тревоги. Стремительный рост спроса на драгоценный металл свидетельствует о том, что инвесторы все больше беспокоятся о стабильности американской экономики и политической системы. Угроза шатдауна только усиливает эти опасения.

Для инвесторов и обычных граждан это сигнал, что золото снова становится ключевым инструментом для защиты сбережений от инфляции и геополитической нестабильности.