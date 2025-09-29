Swift создает блокчейн-платформу для глобальных финансовых операций

Swift объявила о создании собственной блокчейн-платформы для модернизации своей инфраструктуры. Проект направлен на создание новой системы для операций с цифровыми активами. Об этом сообщает Bloomberg, 29 сентября.

Партнеры и технологии

Swift начала работу над новым блокчейн-реестром в сотрудничестве с такими гигантами, как JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc, Bank of America Corp. и Deutsche Bank AG. Технологическим партнером выступит американская компания Consensys, которую возглавляет соучредитель Ethereum Джозеф Любин.

Первый прототип платформы будет сосредоточен на обеспечении мгновенных круглосуточных трансграничных платежей.

Стратегическая цель: будущее цифровых финансов

Конечная цель новой инфраструктуры — позволить банкам-членам использовать сеть Swift для транзакций с различными видами цифровых активов. Это включает стейблкоины, токенизированные депозиты и другие цифровые ценные бумаги.

Компания не назвала конкретных сроков реализации проекта, отметив, что это часть ее стратегии «обеспечивать платежи независимо от того, как движется стоимость» и «готовить отрасль к цифровым финансам».

Решение проблемы фрагментации рынка

Этот шаг происходит на фоне ускорения усилий крупных финансовых учреждений по использованию блокчейна для оптимизации сложных процессов. Хотя банки годами экспериментировали с этой технологией, их проекты часто были изолированными и несовместимыми между собой, что создавало технологическую фрагментацию.

Как глобальная финансовая артерия, объединяющая 11 500 компаний в более чем 200 странах, Swift имеет уникальную возможность создать единый, совместимый стандарт для всей отрасли.

Почему это важно

Решение Swift — это монументальный шаг, свидетельствующий о «легитимизации» технологии блокчейн в самом сердце традиционной финансовой системы. Это уже не эксперимент стартапа, а интеграция в инфраструктуру, через которую ежедневно проходят триллионы долларов.

Этот шаг также является стратегическим ответом на вызов со стороны криптовалют и стейблкоинов. Вместо того, чтобы конкурировать с новой технологией, Swift возглавляет процесс ее внедрения, чтобы сохранить свою центральную роль в финансовом мире.