Swift создает блокчейн-платформу для глобальных финансовых операций

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 сентября 2025, 15:57 Читати українською

Swift создает блокчейн-платформу для глобальных финансовых операций

Swift объявила о создании собственной блокчейн-платформы для модернизации своей инфраструктуры. Проект направлен на создание новой системы для операций с цифровыми активами. Об этом сообщает Bloomberg, 29 сентября.

Swift объявила о создании собственной блокчейн-платформы для модернизации своей инфраструктуры.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Партнеры и технологии

Swift начала работу над новым блокчейн-реестром в сотрудничестве с такими гигантами, как JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc, Bank of America Corp. и Deutsche Bank AG. Технологическим партнером выступит американская компания Consensys, которую возглавляет соучредитель Ethereum Джозеф Любин.

Первый прототип платформы будет сосредоточен на обеспечении мгновенных круглосуточных трансграничных платежей.

Стратегическая цель: будущее цифровых финансов

Конечная цель новой инфраструктуры — позволить банкам-членам использовать сеть Swift для транзакций с различными видами цифровых активов. Это включает стейблкоины, токенизированные депозиты и другие цифровые ценные бумаги.

Компания не назвала конкретных сроков реализации проекта, отметив, что это часть ее стратегии «обеспечивать платежи независимо от того, как движется стоимость» и «готовить отрасль к цифровым финансам».

Решение проблемы фрагментации рынка

Этот шаг происходит на фоне ускорения усилий крупных финансовых учреждений по использованию блокчейна для оптимизации сложных процессов. Хотя банки годами экспериментировали с этой технологией, их проекты часто были изолированными и несовместимыми между собой, что создавало технологическую фрагментацию.

Как глобальная финансовая артерия, объединяющая 11 500 компаний в более чем 200 странах, Swift имеет уникальную возможность создать единый, совместимый стандарт для всей отрасли.

Почему это важно

Решение Swift — это монументальный шаг, свидетельствующий о «легитимизации» технологии блокчейн в самом сердце традиционной финансовой системы. Это уже не эксперимент стартапа, а интеграция в инфраструктуру, через которую ежедневно проходят триллионы долларов.

Этот шаг также является стратегическим ответом на вызов со стороны криптовалют и стейблкоинов. Вместо того, чтобы конкурировать с новой технологией, Swift возглавляет процесс ее внедрения, чтобы сохранить свою центральную роль в финансовом мире.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами