Доллар ослаб к мировым валютам

Доллар ослаб из-за опасений по поводу возможного прекращения работы правительства США. Индекс доллара по отношению к мировым валютам снизился на 0,2% после роста на 0,5% на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters.

Валютный рынок

Евро укрепился на 0,25% до 1,1729 доллара. Аналитики считают, что данные по инфляции в еврозоне не будут оказывать значительного влияния на политику ЕЦБ или курс единой валюты.

Внимание инвесторов по-прежнему приковано к войне в Украине и возможному росту военных расходов.

Какие угрозы

Главной темой для инвесторов стала угроза шатдауна, если Конгресс не примет бюджет до конца финансового года во вторник. Без соглашения глава правительства закроется в среду, в первый день 2026 финансового года.

Аналитики отмечают, что обычно доллар слабеет перед подобными событиями, а затем играет позиции после разрешения конфликта.

Инвесторы также следят за судебным процессом по возможному отстранению члена ФРС Лизы Кук.

Любая угроза независимости регулятора несет для доллара гораздо больший риск, чем шатдаун правительства.

Администрация Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить президенту уволить Кук, утверждая, что это отвечает полномочиям главы государства.

