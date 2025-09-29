Глобальный долг достиг нового рекорда в $338 трлн — IIF

Глобальный долг за первую половину 2025 года вырос на $21 трлн и достиг рекордных $338 трлн, подсчитали эксперты Institute of International Finance (IIF), пишет investing.

Основными драйверами увеличения стали рост государственных расходов на здравоохранение в условиях демографических изменений, военные траты из-за геополитической нестабильности и инвестиции в экологические меры, связанные с изменением климата и стихийными бедствиями.

Рост долговой нагрузки отражается и в повышении ставок по долгосрочным займам на развитых рынках. В 2025 году наблюдается заметное удорожание гособлигаций, что усиливает долговую нагрузку, особенно для развитых стран.

На рост глобального долга существенное влияние оказали Китай, Франция, США, Германия, Великобритания и Япония.

Несмотря на абсолютный рост, отношение глобального долга к мировому ВВП снизилось до 324% против 335% в 2023 году. Частный сектор показал сокращение задолженности до 226% к мировому ВВП, тогда как госдолг продолжает увеличиваться, приблизившись к 98% ВВП.

Ослабление курса доллара и смягчение монетарной политики крупнейших центробанков также повлияли на эти показатели.

Эксперты IIF подчеркивают риски, связанные с зависимостью госсектора от краткосрочного финансирования. Страны становятся более уязвимыми к переменчивым настроениям инвесторов и банков, увеличиваются риски пролонгации долга при рефинансировании обязательств.

Дополнительно давление на центральные банки сохранять низкие процентные ставки может усугублять долговую нагрузку, как это наблюдалось в США в начале второго президентского срока Дональда Трампа.

С учетом этих факторов эксперты предупреждают о сохранении высокого спроса на заимствования в странах с развитой экономикой, что делает глобальный долг ключевым фактором финансовой и экономической стабильности на ближайшие годы.