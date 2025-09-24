Главное за среду: промышленная инфляция ускорилась, реакция рынка на слова Трампа об Украине

В Украине ускорилась промышленная инфляция до 7,3%

В августе 2025 года рост цен производителей промышленной продукции ускорился до 7,3% в годовом измерении, тогда как месяцем ранее составлял 4,7%. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Акции европейских оборонных компаний растут после заявлений Трампа об Украине

Акции европейских оборонных компаний резко выросли в среду, 24 сентября, после того, как президент США Дональд Трамп неожиданно изменил свою риторику относительно войны в Украине. В посте в своей соцсети Truth Social он заявил, что Украина может вернуть все свои оккупированные Россией территории.

Украинцы продолжают доверять валюте и депозитам для сбережений — исследование

Несмотря на растущий интерес к альтернативным инвестициям, подавляющее большинство финансово активных украинцев продолжают доверять традиционным и проверенным инструментам для сохранения своих средств, таким как иностранная валюта и банковские депозиты.

Евро дешевеет на межбанке

Евро подешевело в среду, 25 сентября, на межбанковских торгах. Доллар продемонстрировал незначительный рост.

Акции «Киевстара» взлетели на 8% после заявлений Трампа о поддержке Украины

Акции украинского телекоммуникационного оператора «Киевстар» (тикер $KYIV) во вторник продемонстрировали значительный рост. Котировки закрылись на 8,3% выше, на отметке $11,78, а в течение торговой сессии рост превышал 10%. Ралли было вызвано заявлениями президента США Дональда Трампа, которые рынок расценил как усиление поддержки Украины.