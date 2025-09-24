Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
24 сентября 2025, 17:45 Читати українською

Украинцы продолжают доверять валюте и депозитам для сбережений — исследование

Несмотря на растущий интерес к альтернативным инвестициям, подавляющее большинство финансово активных украинцев продолжают доверять традиционным и проверенным инструментам для сохранения своих средств, таким как иностранная валюта и банковские депозиты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ipsos по заказу криптобиржи WhiteBIT, пишет GNCrypto.

Несмотря на растущий интерес к альтернативным инвестициям, подавляющее большинство финансово активных украинцев продолжают доверять традиционным и проверенным инструментам для сохранения своих средств, таким как иностранная валюта и банковские депозиты.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Валюта и недвижимость — главные инструменты против инфляции

Исследование показало, что выбор украинцев напрямую зависит от их цели. Когда приоритетом является сохранение капитала и защита от инфляции, респонденты чаще всего выбирают наличную иностранную валюту (63% опрошенных), банковские вклады (55%), а также недвижимость.

Другие инструменты для разных целей

Для получения пассивного дохода украинцы также рассматривают ОВГЗ и жилую недвижимость. И только когда речь идет о потенциальном значительном росте капитала с более высоким уровнем риска, респонденты вспоминают об альтернативных инструментах, таких как криптовалюта, акции или собственный бизнес.

Источник: WhiteBit

Альтернативы набирают популярность

Хотя наличные деньги и банки остаются самыми популярными методами, интерес к альтернативам растет. Более половины опрошенных уже рассматривают или используют такие инструменты. Например, 25% имеют опыт инвестирования в криптовалюту, и еще 23% планируют начать. Однако пока эти показатели свидетельствуют, что для большинства украинцев криптовалюты все еще не являются основным инструментом для сбережений, уступая традиционным валютам и депозитам.

Источник: WhiteBit

Инвестируйте в образование — это лучший старт. Выбирайте обучение на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
