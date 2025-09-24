Украинцы продолжают доверять валюте и депозитам для сбережений — исследование

Несмотря на растущий интерес к альтернативным инвестициям, подавляющее большинство финансово активных украинцев продолжают доверять традиционным и проверенным инструментам для сохранения своих средств, таким как иностранная валюта и банковские депозиты . Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ipsos по заказу криптобиржи WhiteBIT, пишет GNCrypto.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Валюта и недвижимость — главные инструменты против инфляции

Исследование показало, что выбор украинцев напрямую зависит от их цели. Когда приоритетом является сохранение капитала и защита от инфляции, респонденты чаще всего выбирают наличную иностранную валюту (63% опрошенных), банковские вклады (55%), а также недвижимость.

Другие инструменты для разных целей

Для получения пассивного дохода украинцы также рассматривают ОВГЗ и жилую недвижимость. И только когда речь идет о потенциальном значительном росте капитала с более высоким уровнем риска, респонденты вспоминают об альтернативных инструментах, таких как криптовалюта, акции или собственный бизнес.

Источник: WhiteBit

Альтернативы набирают популярность

Хотя наличные деньги и банки остаются самыми популярными методами, интерес к альтернативам растет. Более половины опрошенных уже рассматривают или используют такие инструменты. Например, 25% имеют опыт инвестирования в криптовалюту, и еще 23% планируют начать. Однако пока эти показатели свидетельствуют, что для большинства украинцев криптовалюты все еще не являются основным инструментом для сбережений, уступая традиционным валютам и депозитам.

Источник: WhiteBit