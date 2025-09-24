Multi от Минфин
24 сентября 2025, 15:17

Акции европейских оборонных компаний растут после заявлений Трампа об Украине

Акции европейских оборонных компаний резко выросли в среду, 24 сентября, после того, как президент США Дональд Трамп неожиданно изменил свою риторику по поводу войны в Украине. В посте в своей соцсети Truth Social он заявил, что Украина может вернуть все свои оккупированные россией территории, сообщает Reuters.

Акции европейских оборонных компаний резко выросли в среду, 24 сентября, после того, как президент США Дональд Трамп неожиданно изменил свою риторику по поводу войны в Украине.
Фото: pixabay.com

Реакция рынка

Индекс аэрокосмических и оборонных компаний поднялся на 1,1%, приблизившись к рекордным максимумам. С февраля 2022 года этот индекс вырос уже более чем на 200%.

Ранее Трамп предлагал Украине рассмотреть возможность отказа от территорий во имя мира. Теперь, после встречи с президентом Владимиром Зеленским, он призвал Киев действовать, ссылаясь на «большие» экономические проблемы Москвы.

Акции оборонных компаний являлись одной из движущих сил роста индекса STOXX 600 на 9% в этом году, поскольку ожидается значительное увеличение государственных расходов на оборону. Страны НАТО уже обязались увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП.

Лидеры роста

  • Крупнейшая по рыночной капитализации оборонная компания Европы BAE Systems подорожала на 1,4%.
  • Rheinmetall, крупнейший производитель боеприпасов в Европе, вырос примерно на 2%.
  • Шведская Saab поднялась почти на 5% — до самого высокого уровня с середины июля. Рост поддержала и публикация местных СМИ о том, что Германия может приобрести самолет наблюдения Global Eye.
  • Испанская компания Indra, работающая в сфере обороны и технологий, выросла на 3%.
  • Hensoldt, поставляющая сенсорные системы для истребителя Eurofighter, прибавила 4,6%.
  • Renk и итальянский Leonardo выросли примерно на 3%.
  • Французские Thales и Dassault Aviation подорожали на 1,6% и 1,9% соответственно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
