Акции европейских оборонных компаний резко выросли в среду, 24 сентября, после того, как президент США Дональд Трамп неожиданно изменил свою риторику по поводу войны в Украине. В посте в своей соцсети Truth Social он заявил, что Украина может вернуть все свои оккупированные россией территории, сообщает Reuters.
Акции европейских оборонных компаний растут после заявлений Трампа об Украине
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Реакция рынка
Индекс аэрокосмических и оборонных компаний поднялся на 1,1%, приблизившись к рекордным максимумам. С февраля 2022 года этот индекс вырос уже более чем на 200%.
Ранее Трамп предлагал Украине рассмотреть возможность отказа от территорий во имя мира. Теперь, после встречи с президентом Владимиром Зеленским, он призвал Киев действовать, ссылаясь на «большие» экономические проблемы Москвы.
Акции оборонных компаний являлись одной из движущих сил роста индекса STOXX 600 на 9% в этом году, поскольку ожидается значительное увеличение государственных расходов на оборону. Страны НАТО уже обязались увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП.
Читайте также: Акции «Киевстара» взлетели на 8% после заявлений Трампа о поддержке Украины
Лидеры роста
- Крупнейшая по рыночной капитализации оборонная компания Европы BAE Systems подорожала на 1,4%.
- Rheinmetall, крупнейший производитель боеприпасов в Европе, вырос примерно на 2%.
- Шведская Saab поднялась почти на 5% — до самого высокого уровня с середины июля. Рост поддержала и публикация местных СМИ о том, что Германия может приобрести самолет наблюдения Global Eye.
- Испанская компания Indra, работающая в сфере обороны и технологий, выросла на 3%.
- Hensoldt, поставляющая сенсорные системы для истребителя Eurofighter, прибавила 4,6%.
- Renk и итальянский Leonardo выросли примерно на 3%.
- Французские Thales и Dassault Aviation подорожали на 1,6% и 1,9% соответственно.
Комментарии