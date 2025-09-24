Акции европейских оборонных компаний растут после заявлений Трампа об Украине

Акции европейских оборонных компаний резко выросли в среду, 24 сентября, после того, как президент США Дональд Трамп неожиданно изменил свою риторику по поводу войны в Украине. В посте в своей соцсети Truth Social он заявил, что Украина может вернуть все свои оккупированные россией территории, сообщает Reuters.

Реакция рынка

Индекс аэрокосмических и оборонных компаний поднялся на 1,1%, приблизившись к рекордным максимумам. С февраля 2022 года этот индекс вырос уже более чем на 200%.

Ранее Трамп предлагал Украине рассмотреть возможность отказа от территорий во имя мира. Теперь, после встречи с президентом Владимиром Зеленским, он призвал Киев действовать, ссылаясь на «большие» экономические проблемы Москвы.

Акции оборонных компаний являлись одной из движущих сил роста индекса STOXX 600 на 9% в этом году, поскольку ожидается значительное увеличение государственных расходов на оборону. Страны НАТО уже обязались увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП.

Лидеры роста