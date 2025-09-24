Акции украинского телекоммуникационного оператора «Киевстар» (тикер $KYIV) во вторник продемонстрировали значительный рост. Котировки закрылись на 8,3% выше, на отметке $11,78, а в течение торговой сессии рост превышал 10%. Ралли было вызвано заявлениями президента США Дональда Трампа, которые рынок расценил как усиление поддержки Украины.
Акции «Киевстара» взлетели на 8% после заявлений Трампа о поддержке Украины
Рост акций «Киевстара» стал прямой реакцией на комментарии из Вашингтона. Позитивная динамика позволила цене приблизиться к недельному максимуму в $12,27.
Этот скачок демонстрирует, насколько чувствительно инвесторы в украинские активы реагируют на геополитические сигналы, особенно те, которые поступают от ключевого союзника Украины.
