Евро подешевело в среду, 25 сентября, на межбанковских торгах. Доллар продемонстрировал незначительный рост. Об этом свидетельствуют данные «Минфина».
Евро дешевеет на межбанке
|
Открытие 24 сентября
|
Закрытие 24 сентября
|
Изменения
|
41,42/41,45
|
41,45/41,48
|
3 /3
|
48,83/48,86
|
48,67/48,68
|
16/18
Официальный курс: доллар — 41,41 грн, евро — 48,65 грн.
Средний курс в банках: 41,13−41,65 грн/доллар, 48,50−49,20 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,30−41,37, евро — 48,75−48,90 грн.
Источник: Минфин
