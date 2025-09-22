Главное за понедельник: риски для гривны и утверждение программы реформ Ukraine Facility

Еврокомиссия поддержала изменения программы реформ Ukraine Facility

Европейская комиссия одобрила предложенные Украиной поправки к «Плану Украины» — ключевому документу с перечнем реформ, выполнение которых является условием для получения финансирования от ЕС по программе Ukraine Facility. Обновленный план передан на рассмотрение Совета Е С .

Зеленский подписал закон о спецправилах для резидентов Defense City

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который создает благоприятные условия для деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса и повышает обороноспособность Украины.

Члены Комитета по монетарной политике НБУ назвали риски для курса гривны в 4 квартале

Члены КМП обратили внимание на потенциальные угрозы для валютного рынка и инфляционного развития, связанные с платежным балансом. С одной стороны, в четвертом квартале ожидается сокращение дефицита торговли товарами за счет ускорения сбора урожая, а объемы официального финансирования останутся высокими.

Украина привлекла более $30,6 млрд внешнего финансирования в этом году, нужно еще $8,7 млрд

С февраля 2022 года Украина получила более $145 млрд международной финансовой помощи. Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил во время ряда двусторонних встреч с министрами финансов и экономики стран G7 и ЕС, представителями Еврокомиссии и МВФ 20 сентября в Копенгагене.

Золото подскочило до $3720 за унцию

Цена на золото в понедельник обновила рекорд благодаря притоку средств в биржевые инвестиционные фонды (ETF), который достиг трехлетнего максимума. Серебро также подорожало, прирост с начала года превысил 50%.