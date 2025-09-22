Multi от Минфин
українська
22 сентября 2025, 20:00

Главное за понедельник: риски для гривны и утверждение программы реформ Ukraine Facility

Главные финансовые новости за понедельник, 22 сентября.

Главные финансовые новости за понедельник, 22 сентября.

Еврокомиссия поддержала изменения программы реформ Ukraine Facility

Европейская комиссия одобрила предложенные Украиной поправки к «Плану Украины» — ключевому документу с перечнем реформ, выполнение которых является условием для получения финансирования от ЕС по программе Ukraine Facility. Обновленный план передан на рассмотрение Совета Е С.

Зеленский подписал закон о спецправилах для резидентов Defense City

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который создает благоприятные условия для деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса и повышает обороноспособность Украины.

Члены Комитета по монетарной политике НБУ назвали риски для курса гривны в 4 квартале

Члены КМП обратили внимание на потенциальные угрозы для валютного рынка и инфляционного развития, связанные с платежным балансом. С одной стороны, в четвертом квартале ожидается сокращение дефицита торговли товарами за счет ускорения сбора урожая, а объемы официального финансирования останутся высокими.

Украина привлекла более $30,6 млрд внешнего финансирования в этом году, нужно еще $8,7 млрд

С февраля 2022 года Украина получила более $145 млрд международной финансовой помощи. Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил во время ряда двусторонних встреч с министрами финансов и экономики стран G7 и ЕС, представителями Еврокомиссии и МВФ 20 сентября в Копенгагене.

Золото подскочило до $3720 за унцию

Цена на золото в понедельник обновила рекорд благодаря притоку средств в биржевые инвестиционные фонды (ETF), который достиг трехлетнего максимума. Серебро также подорожало, прирост с начала года превысил 50%.

Источник: Минфин
