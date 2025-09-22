Цена на золото в понедельник обновила рекорд благодаря притоку средств в биржевые инвестиционные фонды (ETF), достигшему трехлетнего максимума. Серебро также подорожало, прирост с начала года превысил 50%. Об этом пишет Bloomberg.

Как изменилась цена

Золото подскочило до $3720 за унцию, закрепив пятинедельный рост после понижения ставки Федеральной резервной системой США на прошлой неделе. Инвесторы надеются на дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики ФРС до конца года.

По данным Bloomberg, в пятницу индексные фонды (ETF), снабженные золотыми слитками, выросли на 0,9%, что стало максимальным показателем в процентном отношении с 2022 года.

Цена на серебро

В понедельник серебро росло сильнее золота, возможно, благодаря поддержке бычьих торгов опционами. Дневной объем опционов IShares Silver Trust в пятницу вырос до 1,2 млн — наивысшего показателя с апреля 2024 года.

Спотовая цена на серебро в Сингапуре выросла на 1,6% до $43,77 за унцию, а платина и палладий подорожали более чем на 0,5%.