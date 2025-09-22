Члены Комитета по монетарной политике НБУ назвали риски для курса гривны в 4 квартале

Члены КМП обратили внимание на потенциальные угрозы для валютного рынка и инфляционного развития, связанные с платежным балансом. С одной стороны, в четвертом квартале ожидается сужение дефицита торговли товарами за счет ускорения уборки урожая, а объемы официального финансирования будут оставаться высокими. Об этом говорится в итогах дискуссии членов КМП НБУ относительно уровня учетной ставки.

Риски для гривны

С другой стороны, существует риск снижения экспорта из-за дальнейших обстрелов энергетики и инфраструктуры. В то же время, импорт, в частности продукции машиностроения для нужд армии и восстановления инфраструктуры, демонстрирует устойчивый рост.

Как отметил один из членов КМП, такая тенденция может носить долгосрочный характер и будет сказываться на экономическом и инфляционном развитии.

«Это означает, что решения НБУ должны и дальше учитывать потребность в экономии международных резервов для сохранения их на достаточном уровне для удержания макрофинансовой устойчивости», — отметили члены комитета.

Учитывая такое распределение рисков, участники дискуссии согласились, что высокий уровень неопределенности сохраняется и НБУ должен внимательно наблюдать за развитием событий. «Следует действовать взвешенно и не полагаться на слишком оптимистичные предположения в своих решениях», — говорится в сообщении.