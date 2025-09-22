Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который создает благоприятные условия для деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса и повышает обороноспособность Украины. Об этом говорится в карте закона на сайте ВР.
Зеленский подписал закон о спецправилах для резидентов Defense City
Подробности
Документ упрощает таможенные процедуры для предприятий ОПК, Вооруженных Сил и других силовых структур при импорте, временном ввозе или переработке оборонных товаров.
Ключевые положения законов
- Вводится правовой режим Defence City до 1 января 2036 (или до вступления Украины в ЕС);
- Вместо Перечня предприятий ОПК создается Реестр Defence City под управлением Минобороны;
- Четкие правила для резидентов: статус, условия его получения и контроль определяет закон «О нацбезопасности Украины»;
- Доля квалифицированного дохода резидента — от 75% (для самолетостроения — от 50%).
Список льгот для резидентов Defence City
- налоговые льготы (освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, земельного, недвижимого и эконалога);
- упрощенные таможенные процедуры;
- упрощенный экспортный контроль товаров военного назначения;
- возможность установления НБУ особенностей валютного надзора;
- поддержка релокации и повышения сохранности производственных мощностей.
Источник: Минфин
