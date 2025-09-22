Multi от Минфин
українська
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
22 сентября 2025, 9:16

Украина привлекла более $30,6 млрд внешнего финансирования в этом году, нужно еще $8,7 млрд

С февраля 2022 года Украина получила более $145 млрд международной финансовой помощи. Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в ходе двухсторонних встреч с министрами финансов и экономики стран G7 и ЕС, представителями Еврокомиссии и МВФ 20 сентября в Копенгагене.

С февраля 2022 года Украина получила более $145 млрд международной финансовой помощи.
Фото: mof.gov.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Учитывая, что война продолжается, вызовы для финансовой системы сохраняются, продолжение внешней поддержки крайне важно», — сказал министр.

Он добавил, что только в 2025 году уже привлечено более $30,6 млрд внешнего финансирования, потребность на текущий год — $39,3 млрд.

Что касается следующего бюджетного года — Марченко отметил, что, учитывая войну, украинское правительство продолжает направлять все внутренние финансовые ресурсы на обеспечение оборонных расходов, а для покрытия социальных расходов государство рассчитывает на помощь международных партнеров.

Для этого правительство ведет активный диалог с ключевыми партнерами — МВФ, ЕС и G7.

Так, в рамках двусторонних встреч министр обсудил с коллегами варианты дополнительной финансовой поддержки Украины, в частности возможность реализации недавно презентованной инициативы Еврокомиссии по Репарационному кредиту под гарантии замороженных российских активов.

Доходы от замороженных росактивов уже позволяют обеспечивать приоритетные расходы госбюджета. Так, в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) объемом $50 млрд. Украина уже получила от партнеров около $23 млрд. Из них около $20 млрд составляет взнос ЕС, более $3 млрд — Канады.

Еще один из механизмов бюджетной поддержки — финансовый инструмент Ukraine Facility, в рамках которого уже привлечено более 22,6 млрд евро из 50 млрд евро, предусмотренных на 2024−2027 годы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+39
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
22 сентября 2025, 9:49
#
Треба щоб зеленській заспівав «у курскава вакзала» — тоді точно дадуть!
+
0
tovg2004
tovg2004
22 сентября 2025, 13:06
#
А ще, якби Марченко вказав — яка саме допомога фінансова поворотна чи неповоротна? Що це не кредити це ясно. Бо кредит не може бути допомогою.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
22 сентября 2025, 13:31
#
Примерные цифры . чатджипити посчитал мне:
2025 (второе полугодие): валовые внешние платежи ≈ 10.185 млрд
2026 (первое полугодие): валовые внешние платежи ≈ 6.955 млрд
итого 17. Теоретически в следующие года меньше не будет. На каждых 30 тысяч убитыми — примерно 10 миллардов долларов выплат родным. Более 10 миллионов пенсионеров, даже если по сотке в месяц — еще 12 ярдов. уже 40 (если предположить, что потерь 2,5 тысячи в месяц). А еще нужно военным платить, судьям, депутатам, вооружение, инвалидам. 10−20?
Потому 40 ярдов внешнего вливания — ничто. Напишите, где ошибка в цифрах.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
