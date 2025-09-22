Украина привлекла более $30,6 млрд внешнего финансирования в этом году, нужно еще $8,7 млрд

С февраля 2022 года Украина получила более $145 млрд международной финансовой помощи. Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в ходе двухсторонних встреч с министрами финансов и экономики стран G7 и ЕС, представителями Еврокомиссии и МВФ 20 сентября в Копенгагене.

«Учитывая, что война продолжается, вызовы для финансовой системы сохраняются, продолжение внешней поддержки крайне важно», — сказал министр.

Он добавил, что только в 2025 году уже привлечено более $30,6 млрд внешнего финансирования, потребность на текущий год — $39,3 млрд.

Что касается следующего бюджетного года — Марченко отметил, что, учитывая войну, украинское правительство продолжает направлять все внутренние финансовые ресурсы на обеспечение оборонных расходов, а для покрытия социальных расходов государство рассчитывает на помощь международных партнеров.

Для этого правительство ведет активный диалог с ключевыми партнерами — МВФ, ЕС и G7.

Так, в рамках двусторонних встреч министр обсудил с коллегами варианты дополнительной финансовой поддержки Украины, в частности возможность реализации недавно презентованной инициативы Еврокомиссии по Репарационному кредиту под гарантии замороженных российских активов.

Доходы от замороженных росактивов уже позволяют обеспечивать приоритетные расходы госбюджета. Так, в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) объемом $50 млрд. Украина уже получила от партнеров около $23 млрд. Из них около $20 млрд составляет взнос ЕС, более $3 млрд — Канады.

Еще один из механизмов бюджетной поддержки — финансовый инструмент Ukraine Facility, в рамках которого уже привлечено более 22,6 млрд евро из 50 млрд евро, предусмотренных на 2024−2027 годы.