Главное за среду: 100-летнее партнерство с Великобританией, Китай запретил чипы Nvidia

Рада ратифицировала соглашение о 100-летнем партнерстве Украины с Великобританией

Верховная Рада на заседании в среду, 17 сентября, ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией и Северной Ирландией. Документ закрепляет новую долгосрочную рамку двустороннего сотрудничества, которая касается безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культурных связей.

Китай запретил технологическим компаниям покупать ИИ-чипы Nvidia

Китайский регулятор приказал ведущим технологическим фирмам прекратить закупки чипов искусственного интеллекта производства Nvidia и отменить имеющиеся заказы. Это является частью более широкой кампании Пекина по уменьшению зависимости от американских технологий.

Иностранные инвесторы массово хеджируют доллар, не веря в его будущее — FT

Иностранные инвесторы, вкладывающие средства в американские активы, начали в беспрецедентных масштабах страховать (хеджировать) свои позиции от падения доллара. Это свидетельствует о растущей нервозности относительно будущего ведущей мировой валюты на фоне политики Дональда Трампа.

Стало известно, кто претендует на покупку TikTok в США за $40 миллиардов

В рамках потенциальной сделки, которую, как ожидается, президент США Дональд Трамп обсудит с китайским лидером Си Цзиньпином на этой неделе, американское подразделение TikTok приобретет консорциум, в который входят Oracle Corp., Andreessen Horowitz и инвестиционная компания Silver Lake Management.

Великобритания и США подписали технологическое соглашение на $42 миллиарда

Великобритания и Соединенные Штаты договорились о масштабном технологическом партнерстве, предусматривающем сотрудничество в сферах искусственного интеллекта, квантовых вычислений и гражданской ядерной энергетики. Ведущие американские компании во главе с Microsoft обязались инвестировать 31 миллиард фунтов стерлингов (42 миллиарда долларов) в британскую экономику.