Рада ратифицировала соглашение о 100-летнем партнерстве Украины с Британией

Верховная Рада на заседании в среду, 17 сентября, ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией и Северной Ирландией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

За соответствующее решение проголосовали 295 нардепов.

Документ закрепляет новую долгосрочную рамку двустороннего сотрудничества, касающуюся безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культурных связей.

Напомним

Украина и Британия 16 января подписали историческое соглашение о столетнем партнерстве для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.

Это соглашение было заключено на основе соглашения о безопасности, подписанного 12 января 2024 года.

Фактически новое соглашение расширяет сотрудничество Киева и Лондона в сфере безопасности и продлевает его с десятилетнего на срок.