Верховная Рада на заседании в среду, 17 сентября, ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией и Северной Ирландией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады.
Рада ратифицировала соглашение о 100-летнем партнерстве Украины с Британией
За соответствующее решение проголосовали 295 нардепов.
Документ закрепляет новую долгосрочную рамку двустороннего сотрудничества, касающуюся безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культурных связей.
Украина и Британия 16 января подписали историческое соглашение о столетнем партнерстве для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.
Это соглашение было заключено на основе соглашения о безопасности, подписанного 12 января 2024 года.
Фактически новое соглашение расширяет сотрудничество Киева и Лондона в сфере безопасности и продлевает его с десятилетнего на срок.
Документ охватывает сотрудничество в вопросах безопасности и обороны, морской сфере, экономике, энергетике, правосудии (включая международное), противодействии дезинформации
По факту ни США ни Бриты ничего в Украине не построили для людей.
Американский Cargill скупает за дарма зерно и семечку и торгует по мировой цене.
но они и не обязаны частникам
что-то строить, а вот местным громадам достаточно хорошо помогают
материально …
Это ответ тем кто орал что совок это было ужасно, но почему-то молчат сколько было построено детсадов школ заводов атомной и гидроэлектростанции в конце концов нация стала образованной.
Тут речь о том что мы осуществляем переход от одной Метрополии к другой не понимая что нас покупают за бусы как Индейцев.
Теперь покажите что построила Великобритания в своих колониях пока владела этими территориями возьмите Индию в пример.
Считаете себя индейцем, которого купили за бусы — это ваше право…