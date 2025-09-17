Иностранные инвесторы массово хеджируют доллар, не веря в его будущее — FT

Иностранные инвесторы, вкладывающие средства в американские активы, начали в беспрецедентных масштабах страховать (хеджировать) свои позиции от падения доллара. Это свидетельствует о растущей нервозности относительно будущего ведущей мировой валюты на фоне политики Дональда Трампа. Об этом в среду, 17 сентября, пишет издание Financial Times со ссылкой на аналитиков.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Долларовый риск

Согласно анализу Deutsche Bank, впервые за четыре года объем захеджированных инвестиций в американские акции и облигации превысил объем незащищенных.

«Иностранцы, возможно, и вернулись к покупке американских активов, но они не хотят долларового риска, который идет с ними в комплекте», — отметил стратег Deutsche Bank Джордж Саравелос, добавив, что инвесторы избавляются от долларового риска «с беспрецедентной скоростью».

По данным банка, около 80% средств, поступивших в американские биржевые фонды (ETF) за последние три месяца, были захеджированы. В начале года этот показатель составлял лишь 20%.

Парадокс рынка: акции растут, доллар падает

Эта тенденция помогает объяснить парадокс, наблюдаемый на рынках после апрельской распродажи: мощное восстановление на Уолл-стрит не сопровождается укреплением доллара.

Пример этого разрыва поразителен: с начала года индекс S&P 500 в долларовом выражении вырос на 12%, но для европейского инвестора, из-за падения доллара к евро, эта инвестиция в евровом эквиваленте является убыточной на 2%.

Причины: политика Трампа и дешевая страховка

Главной причиной роста спроса на хеджирование является неопределенность, связанная с политикой президента Трампа.

«Это был геополитический звонок. В этом году нужно быть захеджированным», — отметил Шарль-Анри Моншо, главный инвестиционный директор швейцарского банка SYZ Group, ссылаясь на заявления Трампа против сильного доллара.

Дополнительным стимулом стало удешевление самого хеджирования. Из-за ожидаемого снижения процентных ставок в США стоимость страховки от падения доллара значительно снизилась, что делает ее более доступной для инвесторов.

Что такое хеджирование валютного риска и как оно работает?

Хеджирование валютного риска — это, по сути, покупка страховки от неблагоприятных колебаний обменного курса.

Когда, например, европейский инвестор покупает американскую акцию (например, Apple), его конечная прибыль зависит от двух факторов: цены самой акции и курса доллара к евро. Если акция Apple вырастет на 10%, но доллар за это время упадет на 15% по отношению к евро, инвестор, конвертировав свои деньги обратно в евро, получит убыток.

Самый распространенный способ — форвардный валютный контракт. Одновременно с покупкой американской акции инвестор заключает с банком соглашение, по которому он обязуется в будущем продать доллары и купить евро по заранее зафиксированному курсу.

Инвестор полностью устраняет валютный риск. Его прибыль теперь зависит только от динамики цены акции, а не от колебаний курса. Эта «страховка», конечно, имеет свою цену, которая зависит от разницы в процентных ставках между валютами.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту