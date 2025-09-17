Multi от Минфин
українська
17 сентября 2025, 12:54

Стало известно, кто претендует на покупку TikTok у США за $40 миллиардов

В рамках потенциального соглашения, которое, как ожидается, президент США Дональд Трамп обсудит с китайским лидером Си Цзиньпином на этой неделе, американское подразделение TikTok приобретет консорциум, в который входят Oracle Corp., Andreessen Horowitz и инвестиционная компания Silver Lake Management. Об этом сообщает Bloomberg.

В рамках потенциального соглашения, которое, как ожидается, президент США Дональд Трамп обсудит с китайским лидером Си Цзиньпином на этой неделе, американское подразделение TikTok приобретет консорциум, в который входят Oracle Corp., Andreessen Horowitz и инвестиционная компания Silver Lake Management.
Это рамочное соглашение, достигнутое после переговоров между американскими и китайскими чиновниками, предполагает создание версии популярного приложения, базирующегося в США. Компании Oracle, Andreessen Horowitz и Silver Lake получат доли в новом предприятии.

Детали потенциального соглашения

Соглашение призвано разрешить противоречия между Вашингтоном и Пекином в отношении TikTok, ранее признанного угрозой национальной безопасности США. Приложение имеет около 170 миллионов американских пользователей.

По начальным договоренностям, доля китайской компании ByteDance Ltd. в TikTok уменьшится до менее 20%. Это позволит выполнить требования закона США от 2024 года, обязывающего ByteDance продать свой американский бизнес или столкнуться с запретом.

После завершения сделки пользователи TikTok перейдут на новую платформу, воспроизводящую популярные алгоритмы рекомендаций. ByteDance, как сообщают, предоставит лицензию на эту технологию.

Соглашение предусматривает, что Oracle продолжит предоставлять облачные услуги для TikTok, являющиеся стабильным источником дохода для компании. Oracle уже работает с TikTok в рамках проекта «Project Texas».

Стоимость американских сделок TikTok оценивается в 35−40 миллиардов долларов. Точные частицы, которые получит каждый инвестор, пока не разглашаются.

Это соглашение позволит TikTok продолжить работу в США, хотя ByteDance потеряет контроль над этим важным активом.

Чтобы дать время для завершения соглашения, президент Трамп продлил срок для ByteDance до 16 декабря, несмотря на то, что закон разрешает только одно продление на 90 дней. Это решение вызвало вопрос о его правомерности.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение предусматривает надлежащие гарантии национальной безопасности и учитывает интересы обеих сторон.

Напомним

24 апреля 2024 года бывший президент США Джо Байден подписал законопроект, направленный на принудительное изменение владельца приложения для обмена видео TikTok.

Его преемник Дональд Трамп позже неоднократно откладывал реализацию этого закона, требовавшего продажи TikTok американским инвесторам. Однако соглашение сорвалось после введения новых тарифов в отношениях между США и Китаем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
