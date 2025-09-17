Великобритания и Соединенные Штаты договорились о масштабном технологическом партнерстве, предусматривающем сотрудничество в сферах искусственного интеллекта, квантовых вычислений и гражданской ядерной энергетики. Ведущие американские компании во главе с Microsoft обязались инвестировать 31 миллиард фунтов стерлингов (42 миллиарда долларов) в британскую экономику. Об этом 17 сентября сообщает Reuters.
Великобритания и США подписали технологическое соглашение на $42 миллиарда
► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Детали соглашения
Подписание соглашения состоялось в рамках визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. Церемония будет включать торжества в Виндзорском замке, которые проведет король Чарльз III вместе с королевской семьей.
Соглашение предусматривает совместные усилия по разработке моделей искусственного интеллекта в области здравоохранения, расширению возможностей квантовых вычислений и оптимизации проектов гражданской ядерной энергетики. Британское правительство заявляет, что это поддержит экономический рост, научные исследования и энергетическую безопасность обеих стран.
Стратегия привлечения инвестиций
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что соглашение имеет потенциал формировать будущее миллионов людей по обе стороны Атлантики и обеспечивать рост и безопасность.
Стармер, который находится под давлением из-за необходимости преодоления лет слабого экономического роста, позиционирует Великобританию как привлекательное место для инвестиций. Он выбирает мягкий регуляторный подход, который поддерживают США в таких сферах, как ИИ, в отличие от более интервенционистского подхода Европейского Союза.
Конкретные инвестиционные обязательства
- Производитель чипов Nvidia объявил о развертывании 120 тысяч графических процессоров по всей Великобритании — это крупнейшее развертывание компании в Европе. Nvidia работает над установкой до 60 тысяч чипов Grace Blackwell Ultra совместно с британской Nscale.
- Microsoft обязалась инвестировать 22 миллиарда фунтов в расширение облачной и ИИ-инфраструктуры, а также в суперкомпьютер, который будет расположен в Лоутоне на северо-востоке Лондона.
- Google анонсировала инвестиции на 5 миллиардов фунтов, включая новый центр обработки данных в Уолтем-Кросс к северу от Лондона и продолжение поддержки ИИ-исследований через проект DeepMind.
- Облачная компания CoreWeave выделит 1,5 миллиарда фунтов на энергоэффективные центры данных в партнерстве с шотландской DataVita, доведя общие британские инвестиции до 2,5 миллиарда фунтов.
Комментарии