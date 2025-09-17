Великобритания и США подписали технологическое соглашение на $42 миллиарда

Великобритания и Соединенные Штаты договорились о масштабном технологическом партнерстве, предусматривающем сотрудничество в сферах искусственного интеллекта, квантовых вычислений и гражданской ядерной энергетики. Ведущие американские компании во главе с Microsoft обязались инвестировать 31 миллиард фунтов стерлингов (42 миллиарда долларов) в британскую экономику. Об этом 17 сентября сообщает Reuters.

Детали соглашения

Подписание соглашения состоялось в рамках визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. Церемония будет включать торжества в Виндзорском замке, которые проведет король Чарльз III вместе с королевской семьей.

Соглашение предусматривает совместные усилия по разработке моделей искусственного интеллекта в области здравоохранения, расширению возможностей квантовых вычислений и оптимизации проектов гражданской ядерной энергетики. Британское правительство заявляет, что это поддержит экономический рост, научные исследования и энергетическую безопасность обеих стран.

Стратегия привлечения инвестиций

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что соглашение имеет потенциал формировать будущее миллионов людей по обе стороны Атлантики и обеспечивать рост и безопасность.

Стармер, который находится под давлением из-за необходимости преодоления лет слабого экономического роста, позиционирует Великобританию как привлекательное место для инвестиций. Он выбирает мягкий регуляторный подход, который поддерживают США в таких сферах, как ИИ, в отличие от более интервенционистского подхода Европейского Союза.

Конкретные инвестиционные обязательства