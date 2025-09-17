Великобритания и США подписали технологическое соглашение на $42 миллиарда

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 сентября 2025, 12:15 Читати українською

Великобритания и США подписали технологическое соглашение на $42 миллиарда

Великобритания и Соединенные Штаты договорились о масштабном технологическом партнерстве, предусматривающем сотрудничество в сферах искусственного интеллекта, квантовых вычислений и гражданской ядерной энергетики. Ведущие американские компании во главе с Microsoft обязались инвестировать 31 миллиард фунтов стерлингов (42 миллиарда долларов) в британскую экономику. Об этом 17 сентября сообщает Reuters.

Великобритания и Соединенные Штаты договорились о масштабном технологическом партнерстве, предусматривающем сотрудничество в сферах искусственного интеллекта, квантовых вычислений и гражданской ядерной энергетики.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Детали соглашения

Подписание соглашения состоялось в рамках визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. Церемония будет включать торжества в Виндзорском замке, которые проведет король Чарльз III вместе с королевской семьей.

Соглашение предусматривает совместные усилия по разработке моделей искусственного интеллекта в области здравоохранения, расширению возможностей квантовых вычислений и оптимизации проектов гражданской ядерной энергетики. Британское правительство заявляет, что это поддержит экономический рост, научные исследования и энергетическую безопасность обеих стран.

Стратегия привлечения инвестиций

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что соглашение имеет потенциал формировать будущее миллионов людей по обе стороны Атлантики и обеспечивать рост и безопасность.

Стармер, который находится под давлением из-за необходимости преодоления лет слабого экономического роста, позиционирует Великобританию как привлекательное место для инвестиций. Он выбирает мягкий регуляторный подход, который поддерживают США в таких сферах, как ИИ, в отличие от более интервенционистского подхода Европейского Союза.

Конкретные инвестиционные обязательства

  • Производитель чипов Nvidia объявил о развертывании 120 тысяч графических процессоров по всей Великобритании — это крупнейшее развертывание компании в Европе. Nvidia работает над установкой до 60 тысяч чипов Grace Blackwell Ultra совместно с британской Nscale.
  • Microsoft обязалась инвестировать 22 миллиарда фунтов в расширение облачной и ИИ-инфраструктуры, а также в суперкомпьютер, который будет расположен в Лоутоне на северо-востоке Лондона.
  • Google анонсировала инвестиции на 5 миллиардов фунтов, включая новый центр обработки данных в Уолтем-Кросс к северу от Лондона и продолжение поддержки ИИ-исследований через проект DeepMind.
  • Облачная компания CoreWeave выделит 1,5 миллиарда фунтов на энергоэффективные центры данных в партнерстве с шотландской DataVita, доведя общие британские инвестиции до 2,5 миллиарда фунтов.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами