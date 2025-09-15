Главное за понедельник: бюджет, давление Китая на Nvidia, Маск инвестирует в Tesla

Марченко оценил дефицит финансирования на 2026 год в 16 миллиардов евро

В Украине на данный момент непокрытое внешнее финансирование дефицита госбюджета на 2026 год составляет 16 млрд евро. «Нам нужно больше денег, чем в этом году. В этом году их было больше (чем в прошлом году). Мы еще не видели финальной стадии этой войны, поэтому нам нужно готовиться», — сказал он.

Криптовалюты в Украине: в Раде уточняют статус без права платежного средства

Работа над проектом закона о криптовалютах продолжается в Верховной Раде. Платежным средством они не будут из-за угроз национальной безопасности и суверенитету. Об этом председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью.

Китай давит на Nvidia на фоне торговых переговоров с США

Китайский государственный регулятор рынка обвинил американского гиганта Nvidia в нарушении антимонопольных законов в связи с соглашением 2020 года о поглощении компании Mellanox. Это неожиданное заявление было сделано в то время, как в Мадриде продолжается второй день важных торговых переговоров между США и Китаем, что значительно повышает ставки.

Маск инвестировал $1 млрд в Tesla. Акции резко выросли

Илон Маск отреагировал на предложение совета директоров Tesla о вознаграждении в $1 трлн, купив акции компании на сумму около $1 млрд. Это привело к резкому росту их цены перед началом торгов.

Популярность Labubu не спасла: Pop Mart потеряла $13 млрд

Темпы роста акций китайского производителя игрушек Pop Mart, известного своими куклами Labubu, внезапно замедлились. Компания потеряла почти $13 миллиардов капитализации, ее акции на бирже в Гонконге упали на 9%.