Марченко оценил дефицит финансирования на 2026 год в 16 миллиардов евро

В Украине непокрытое внешнее финансирование дефицита госбюджета на 2026 год составляет 16 млрд евро . Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает «Интерфакс-Украина».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Потребности бюджета

«Нам нужно больше денег, чем в этом году. В этом году их было больше (чем в прошлом году). Мы еще не видели финальную стадию этой войны, поэтому нам нужно готовиться», — сказал он.

Марченко добавил, что расчеты еще продолжается, и Украина надеется найти общий язык с партнерами по финансированию в следующем году, потому что это ключевой вопрос.

Относительно инициативы репарационного кредита Украине под залог замороженных российских активов, которую озвучила на этой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, министр отметил, что европейские коллеги очень креативны.

«Они способны подготовить разные механизмы, которые помогают нам использовать замороженные российские активы без реальной конфискации», — считает Марченко.

Он приветствовал эти усилия, но уточнил, что прения относительно конкретного механизма еще продолжаются и он не собирается их портить.