15 сентября 2025, 12:44

Популярность Labubu не спасла: Pop Mart потеряла $13 млрд

Темпы роста акций китайского производителя игрушек Pop Mart, известного своими куклами Labubu, внезапно замедлились. Компания потеряла около $13 миллиардов капитализации, ее акции на бирже в Гонконге упали на 9%. Об этом пишет Bloomberg.

Темпы роста акций китайского производителя игрушек Pop Mart, известного своими куклами Labubu, внезапно замедлились.

Причина

Это произошло после того, как инвестиционный банк JPMorgan Chase&Co. снизил рейтинг акций Pop Mart, ссылаясь на слабые финансовые перспективы и переоценку стоимости.

Хотя акции Pop Mart все еще демонстрируют поразительный рост с начала года (более 180%), рынок реагирует на первые признаки «охлаждения». Аналитики JPMorgan отмечают, что популярность игрушек, особенно плюшевых кукол Labubu, ставших хитом среди знаменитостей Голливуда, уже не так высока. На вторичных рынках Китая цена перепродажи снижается, что свидетельствует о спаде ажиотажа.

Прогнозы по поводу будущего также туманны. Хотя Pop Mart планирует выпустить новые анимационные проекты и игрушки к Рождеству, аналитики считают эти катализаторы недостаточно сильными для поддержания высокой стоимости акций.

У JPMorgan снизили рейтинг акций компании с высокого уровня до нейтрального, а целевую цену на декабрь 2026 года на 25% до 300 гонконгских долларов ($38,58). В целом соотношение рейтингов «покупать» к общему количеству рекомендаций по акциям снизилось до 91%, что является самым низким уровнем за год.

Аналитики считают, что снижение рейтинга и целевой цены на акции свидетельствует об осторожности инвесторов, считающих, что Pop Mart может не оправдать высокие ожидания рынка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
