Маск инвестировал $1 млрд в Tesla. Акции резко выросли

Илон Маск отреагировал на предложение совета директоров Tesla о вознаграждении в $1 трлн, купив акции компании на сумму около $1 млрд. Это привело к резкому росту их цены перед началом торгов, пишет Bloomberg .

Подробности

Маск приобрел акции опосредованно из-за отменяемого траста 12 сентября, как отмечено в отчете, обнародованном в понедельник. Покупки совпали с интервью председателя совета Tesla Робин Денхолм, где она рассказывала о преимуществах компенсационного пакета для Маска, который может составить более $1 трлн, если компания достигнет ряда амбициозных целей по рыночной стоимости и производительности.

Акции Tesla выросли на 7,3% в предторговой сессии. Если рост удержится во время регулярной торговой сессии, акции компании вернутся к положительной динамике в 2025 году, возобновившись после падения на 45% в начале апреля.

Отмечается, что эта покупка свидетельствует об уверенности маски в перспективах Tesla после сложного первого полугодия, когда поставки автомобилей в мире сократились на 13%.

Хотя Маск активно продвигает потенциал разработки роботокси и гуманоидных роботов, он также предупреждал, что компанию могут ожидать «несколько сложных кварталов» после того, как США отменят субсидии на покупку электромобилей.

Напомним

Маск последний раз покупал акции Tesla на открытом рынке в феврале 2020 года, по данным Bloomberg. В 2022 году, когда он приобрел Twitter, он продал акции компании на сумму свыше $20 млрд.

В начале сентября Tesla объявила новый план вознаграждения для своего гендиректора Илона Маска, который может достичь стоимости $1 трлн — рекордной суммы для американских компаний.