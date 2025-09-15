Работа над проектом закона о криптовалютах продолжается в Верховной Раде. Платежным средством они не будут из-за угроз национальной безопасности и суверенитета. Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью РБК-Украина.
Криптовалюты в Украине: в Раде уточняют статус без права платежного средства
Что известно
Гетманцев напомнил, что законопроект о налогообложении криптовалют в Украине прошел первое чтение. Ко второму чтению он существенно изменится.
«Правок может быть и будет много. Но я в нем ни на чем принципиально не настаиваю. Я считаю, что нужно сделать оптимальную редакцию этого закона, что возможно, только если будет достаточно обоснованной критики», — сказал Гетманцев.
Он отметил, что исходный текст закона был некачественным, и комитет принялся за его доработку. «Мы текст причесали, сделали рабочую конструкцию, но у меня пока нет окончательного ответа на вопрос, все ли там так, как надо», — добавил депутат.
Безопасность превыше всего
Гетманцев подчеркнул, что криптовалюты не станут платежным средством в стране.
«Платежным средством не будет. Это все равно, а возможно даже хуже, чем разрешить оборот евро и доллара. Это вопрос национальной безопасности и суверенитета», — пояснил он.
По его словам, налоговые льготы для операций с криптовалютой исключены. «Наверное, это единственное, что я не готов менять. Все остальное, если решение будет обоснованным и правильным, готово менять», — отметил председатель комитета.
Отсутствие экспертизы
Депутат добавил, что для доработки закона до второго чтения необходимы специалисты, которых сейчас крайне мало.
«Я очень боюсь ошибок на этом новом рынке, поэтому хотелось бы побольше специалистов, которые приобщились бы к доработке этого закона. Мы готовы менять все, кроме предоставления льгот», — подчеркнул Гетманцев.
Он также уточнил, что принятие закона не будет поспешным и сохранится даже в случае смены состава Верховной Рады. «Даже если полномочия этой каденции завершатся, первое чтение уже проведено, и законопроект перейдет по наследству новой Раде», — добавил он.
Напомним
Верховная Рада 3 сентября приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс об урегулировании обращения виртуальных активов в Украине. налоги будут на уровне 18% НДФЛ +5% военного сбора из прибыли от продажи виртуальных активов.
Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, законопроект можно считать первым шагом к легализации виртуальных активов.
Комментарии - 2
Нерухомість і машини купують за валюту, ну це де факто.
Чайові в дорогих ресторанах також прийнято залишати в доларах і євро
Якщо співробітнику затримали зп, а потім видали доларами або євро в конверті - ніхто не заперечує
А щодо крипти, вже є сервіси котрі конвертують біткоін, ефір, юсдт, юсдс і так далі - в гривню, і ти можеш ними оплачуватися в магазинах і тд
Тому від того що влада намагається усіляко протидіяти крипти — реальність не змінюється, а реальність така, що всі хто хоч трохи дружать з головою, мають гроші і не мають зв`язків рівня «по дзвінку вирішити будь-яке питання з банком» — тримають валюту (типу долар, євро) і крипту, а гривні то так, шоб було в гаманці))
Навіть від тцкунів відмазуються в твердих валютах, а не в гривнях, бо навіть держслужбовцям хабарі дають в твердій валюті, а не в гривні))
Це все вже є в Україні))
А те що влада закриває на це очі, так це те саме, як гетьманцев геть каже про тіньову економіку, але в той же час ніхто чомусь не прикриє маршрутки де купа готівки обертається)