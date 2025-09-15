Китай давит на Nvidia на фоне торговых переговоров с США

Китайский государственный регулятор рынка обвинил американского гиганта Nvidia в нарушении антимонопольных законов в связи со сделкой 2020 года по поглощению компании Mellanox. Это неожиданное заявление было сделано в то время, как в Мадриде продолжается второй день важных торговых переговоров между США и Китаем, что значительно повышает ставки, пишет Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Удар по Nvidia и рынкам

Государственное управление по регулированию рынка Китая заявило, что по результатам предварительного расследования были выявлены нарушения со стороны Nvidia. Регулятор не уточнил, какие именно меры будут приняты, отметив, что расследование будет продолжено.

На фоне этой новости акции Nvidia на внебиржевых торгах упали примерно на 2%. Также упали акции другого американского производителя чипов, Texas Instruments, против которого Китай в выходные начал отдельное антидемпинговое расследование.

Контекст соглашения 2020 года и ответ США

Парадоксально, но Пекин сам одобрил соглашение Nvidia по поглощению Mellanox за $7 миллиардов четыре года назад. Тогда условием было то, что Nvidia не будет дискриминировать китайские компании.

Однако впоследствии правительство США ввело жесткие экспортные ограничения, запретившие Nvidia продавать свои самые современные ИИ-чипы в Китай из соображений национальной безопасности. Это вынудило американскую компанию разрабатывать специальные, менее мощные версии чипов для китайского рынка.

Геополитический фон: переговоры в Мадриде

Антимонопольное решение против Nvidia было объявлено во время широких переговоров между США и Китаем в Мадриде, где обсуждаются вопросы от пошлин до судьбы TikTok. Эти переговоры должны подготовить почву для возможной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в октябре.

Почему это важно

Время для объявления этого решения не случайно. Атакуя одну из самых дорогих и стратегически важных технологических компаний США именно во время ключевых торговых переговоров, Пекин прибегает к классическому экономическому шантажу.

Это ответ по принципу «око за око». США используют экспортный контроль, чтобы ограничить доступ китайских компаний к технологиям. Китай демонстрирует, что он также имеет собственное регуляторное оружие — антимонопольное законодательство, — которое он может применить против американских чемпионов.

Это создает давление на США. Создавая многомиллиардную проблему для Nvidia, Китай дает американским переговорщикам мощный стимул пойти на уступки в других сферах в обмен на благоприятное решение дела Nvidia.

Этот шаг выводит американо-китайскую технологическую войну на новый уровень. Он показывает, что ни одна компания, какой бы большой она ни была, не застрахована от того, чтобы стать пешкой в этой геополитической шахматной партии.