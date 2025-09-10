Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
10 сентября 2025, 20:00

Главное за среду: Украина получила 1 млрд евро, польские акции упали

Главные финансовые новости за среду, 10 сентября.

Главные финансовые новости за среду, 10 сентября.

Украина получила еще 1 миллиард евро от ЕС за счет российских замороженных активов

В среду, 10 сентября, Украина получила восьмой транш от ЕС в размере 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). В целом, в рамках инициативы ERA, «Минфин» уже привлек от Европейского Союза 10 млрд евро. Ожидается, что остальные средства от Е С Украина будет получать частями до конца 2025 года.

Верховный суд США рассмотрит законность пошлин Трампа в ускоренном порядке

Верховный суд Соединенных Штатов во вторник объявил, что в ускоренном режиме рассмотрит дело о законности масштабных импортных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Решение суда может определить судьбу одного из краеугольных камней экономической политики президента, а его последствия окажут значительное влияние на экономику США и мировую торговлю.

Польские акции и злотый падают после атаки российских беспилотников

Польские акции и национальная валюта снизились после того, как страна сбила несколько российских беспилотников, которые пересекли ее территорию прошлой ночью.

Klarna установила цену IPO выше прогноза, оценка компании превысила $15 миллиардов

Шведский финтех-гигант Klarna установил цену своего первичного публичного размещения акций (IPO) на отметке $40 за акцию, что превышает предыдущий прогнозный диапазон. Это свидетельствует о высоком спросе со стороны инвесторов и повышает оценку стоимости компании до более чем $15 миллиардов накануне ее дебюта на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Ларри Эллисон обогнал Илона Маска и впервые стал самым богатым человеком мира

Основатель компании Oracle Ларри Эллисон впервые в своей карьере возглавил рейтинг самых богатых людей планеты, сместив с первого места Илона Маска, который удерживал этот титул почти год. Состояние Эллисона за один день выросло на рекордные $101 миллиард, достигнув $393 миллиардов.

