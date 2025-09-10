Главное за среду: Украина получила 1 млрд евро, польские акции упали

Украина получила еще 1 миллиард евро от ЕС за счет российских замороженных активов

В среду, 10 сентября, Украина получила восьмой транш от ЕС в размере 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). В целом, в рамках инициативы ERA, «Минфин» уже привлек от Европейского Союза 10 млрд евро. Ожидается, что остальные средства от Е С Украина будет получать частями до конца 2025 года.

