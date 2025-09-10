Главные финансовые новости за среду, 10 сентября.
Главное за среду: Украина получила 1 млрд евро, польские акции упали
Украина получила еще 1 миллиард евро от ЕС за счет российских замороженных активов
В среду, 10 сентября, Украина получила восьмой транш от ЕС в размере 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). В целом, в рамках инициативы ERA, «Минфин» уже привлек от Европейского Союза 10 млрд евро. Ожидается, что остальные средства от
Верховный суд США рассмотрит законность пошлин Трампа в ускоренном порядке
Верховный суд Соединенных Штатов во вторник объявил, что в ускоренном режиме рассмотрит дело о законности масштабных импортных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Решение суда может определить судьбу одного из краеугольных камней экономической политики президента, а его последствия окажут значительное влияние на экономику США и мировую торговлю.
Польские акции и злотый падают после атаки российских беспилотников
Польские акции и национальная валюта снизились после того, как страна сбила несколько российских беспилотников, которые пересекли ее территорию прошлой ночью.
Klarna установила цену IPO выше прогноза, оценка компании превысила $15 миллиардов
Шведский финтех-гигант Klarna установил цену своего первичного публичного размещения акций (IPO) на отметке $40 за акцию, что превышает предыдущий прогнозный диапазон. Это свидетельствует о высоком спросе со стороны инвесторов и повышает оценку стоимости компании до более чем $15 миллиардов накануне ее дебюта на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Ларри Эллисон обогнал Илона Маска и впервые стал самым богатым человеком мира
Основатель компании Oracle Ларри Эллисон впервые в своей карьере возглавил рейтинг самых богатых людей планеты, сместив с первого места Илона Маска, который удерживал этот титул почти год. Состояние Эллисона за один день выросло на рекордные $101 миллиард, достигнув $393 миллиардов.
