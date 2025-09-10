Klarna установила цену IPO выше прогноза, оценка компании превысила $15 миллиардов

Шведский финтех-гигант Klarna установил цену своего первичного публичного размещения акций (IPO) на отметке $40 за акцию, что превышает предыдущий прогнозный диапазон. Это свидетельствует о высоком спросе со стороны инвесторов и повышает оценку стоимости компании до более чем $15 миллиардов накануне ее дебюта на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом пишет WSJ.

Детали размещения

Цена в $40 за акцию оказалась выше ожидаемого диапазона в $35−37. В рамках IPO компания и ее действующие акционеры продали 34,3 миллиона акций, привлекая в общей сложности $1,37 миллиарда. Финальная рыночная капитализация компании на момент выхода на биржу составила $15,1 миллиарда.

Торги акциями Klarna под тикером KLAR начнутся на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду, 10 сентября.

Стратегия и партнерства

Компания Klarna, основанная в 2005 году, наиболее известна как пионер рынка «купи сейчас, заплати потом» (BNPL). В последние годы она активно трансформируется в полноценный банк, запуская такие продукты, как дебетовая карта в США в партнерстве с Visa.

Ключевым фактором роста компании является расширение на рынке США, в частности, благодаря заключению соглашений с гигантами ритейла. Klarna станет эксклюзивным BNPL-провайдером для Walmart, а ее услуги уже доступны на eBay.

Контекст выхода на биржу

Запуск IPO состоялся через несколько месяцев после того, как в апреле компания приостановила свои планы из-за рыночной неопределенности, вызванной торговой политикой администрации Трампа. Возобновление планов и высокий спрос на акции свидетельствуют о возвращении уверенности инвесторов.