Ларри Эллисон обогнал Илона Маска и впервые стал самым богатым человеком мира

Основатель компании Oracle Ларри Эллисон впервые в своей карьере возглавил рейтинг самых богатых людей планеты, сместив с первого места Илона Маска, который удерживал этот титул почти год. Состояние Эллисона за один день выросло на рекордные $101 миллиард, достигнув $393 миллиардов. Об этом 10 сентября пишет Bloomberg со ссылкой на Billionaires Index.

Рекордний стрибок завдяки Oracle

Главной причиной такого стремительного обогащения 81-летнего Эллисона стал взрывной рост акций Oracle на 41% за один день. Это произошло после того, как компания обнародовала финансовый отчет за квартал, результаты которого значительно превысили ожидания аналитиков, а также дала крайне оптимистичный прогноз относительно своего бизнеса облачной инфраструктуры.

101 миллиард долларов — это самый большой однодневный прирост состояния, когда-либо зафиксированный индексом Bloomberg.

Контрастные судьбы техногигантов

На фоне успеха Oracle, состояние Илона Маска, которое сейчас оценивается в $385 миллиардов, в последнее время демонстрирует не столь положительную динамику. Акции его главной компании, Tesla Inc., с начала года упали на 13%.

Илон Маск впервые стал самым богатым человеком в 2021 году, но впоследствии уступил титул Джеффу Безосу и Бернару Арно. В прошлом году он вернул себе лидерство и удерживал его более 300 дней.

Oracle

Смена лидера в рейтинге самых богатых людей — не просто формальность. Она отражает фундаментальные изменения в том, как рынок оценивает перспективы различных технологических компаний в эпоху искусственного интеллекта.

Oracle, компания, которую многие считали «старым» технологическим игроком, специализирующимся на базах данных, успешно трансформировалась в ключевого поставщика облачной инфраструктуры для ИИ. Ее бизнес Oracle Cloud Infrastructure (OCI) стал главным конкурентом для Amazon Web Services и Microsoft Azure, привлекая крупных клиентов из сферы ИИ благодаря своей высокой производительности. Сильный финансовый отчет и оптимистичный прогноз свидетельствуют о том, что стратегия Oracle в сфере ИИ приносит плоды, что и вызвало эйфорию среди инвесторов.