10 сентября 2025, 17:01 Читати українською

Польские акции и злотый подешевели после атаки российских беспилотников

Польские акции и национальная валюта снизились после того, как страна сбила несколько российских беспилотников, пересекших ее территорию минувшей ночью. Об этом сообщает Bloomberg.

Польские акции и национальная валюта снизились после того, как страна сбила несколько российских беспилотников, пересекших ее территорию минувшей ночью.
Фото: pixabay.com

Реакция рынка

Индекс WIG20 Варшавской фондовой биржи упал на 2,6% - это наибольшее понижение за последние две недели. Позже в течение сессии потери сократились до 1,3%, поскольку некоторые инвесторы предположили, что вторжение России в воздушное пространство Польши вряд ли приведет к длительным последствиям.

Alior Bank SA и PKO Bank Polski SA были среди крупнейших компаний, подвергшихся падению на WIG20 в среду, 10 сентября.

Злотый ослаб на 0,4% по отношению к евро.

«Я рассматриваю текущее падение как реакцию на геополитический риск, являющийся скорее временным явлением. Правительство хочет продемонстрировать решительные действия, отсюда и возникают решения, которые провоцируют сильные рыночные настроения», — сказал Анджей Бенек, инвестиционный директор взаимного фонда Esaliens TFI в Варшаве.

Атака дронов

Польша зафиксировала как минимум 19 беспилотников, пересекших ее территорию во время последней массированной российской воздушной атаки на Украину, назвав это «актом агрессии».

Страна попросила НАТО задействовать статью 4, инициирующую консультации по военному ответу, заявил премьер-министр Дональд Туск в парламенте, добавив, что необходима большая поддержка для защиты восточного фланга альянса.

Настроения инвесторов

Для инвесторов эти события снова выводят геополитические риски на первый план после успешного года. Хотя фондовый индекс WIG20 вырос на 27% с начала 2025 года, настроения ухудшились в последние недели из-за планов повышения банковского налога для стабилизации бюджета Польши.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
