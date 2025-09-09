Главное за вторник: замедление инфляции, золото бьет рекорды

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 сентября 2025, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: замедление инфляции, золото бьет рекорды

Главные финансовые новости за вторник, 9 сентября.

Главные финансовые новости за вторник, 9 сентября.

В августе инфляция в Украине продолжила замедление — Госстат

Потребительская инфляция в Украине продолжает замедляться: в августе 2025 года она составила 13,2% в годовом измерении, что ниже показателя в 14,1% в июле. За месяц (август к июлю) цены даже несколько снизились (-0,2%). Главным фактором такого замедления стало сезонное падение цен на овощи и фрукты.

Золото продолжает бить рекорды, превысив $3659 на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

Мощное ралли на рынке золота продолжилось во вторник: цена драгоценного металла обновила исторический максимум, достигнув отметки в более чем $3659 за унцию.

Состояние Трампа за год выросло на $3 млрд до рекордных $7,3 млрд благодаря криптовалютам — Forbes

Состояние президента США Дональда Трампа за последний год выросло на $3 миллиарда, достигнув рекордных $7,3 миллиарда. Главным источником обогащения стали его криптовалютные проекты, что является разительным контрастом с его первым президентским сроком, во время которого он терял деньги.

Microsoft заключила неожиданное соглашение в области ИИ на сумму 17,4 млрд долларов с Nebius, имеющей связи с «Яндексом» — WSJ

Корпорация Microsoft подписала пятилетнее соглашение на сумму $17,4 миллиарда о закупке мощностей графических процессоров у нидерландской компании Nebius, международного подразделения российского «Яндекса». Это соглашение является одним из крупнейших шагов в «гонке вооружений» в сфере ИИ и свидетельствует о безумном спросе на вычислительную инфраструктуру.

Рынок труда в США оказался значительно слабее — BLS

Темпы роста занятости в США с начала 2024 до начала 2025 года были значительно слабее, чем сообщалось ранее. Предварительный ежегодный пересмотр данных показал, что за 12 месяцев до марта 2025 года американская экономика создала на 911 000 рабочих мест меньше, чем указывали первоначальные отчеты.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами