Главное за вторник: замедление инфляции, золото бьет рекорды
В августе инфляция в Украине продолжила замедление — Госстат
Потребительская инфляция в Украине продолжает замедляться: в августе 2025 года она составила 13,2% в годовом измерении, что ниже показателя в 14,1% в июле. За месяц (август к июлю) цены даже несколько снизились (-0,2%). Главным фактором такого замедления стало сезонное падение цен на овощи и фрукты.
Золото продолжает бить рекорды, превысив $3659 на фоне ожиданий снижения ставок ФРС
Мощное ралли на рынке золота продолжилось во вторник: цена драгоценного металла обновила исторический максимум, достигнув отметки в более чем $3659 за унцию.
Состояние Трампа за год выросло на $3 млрд до рекордных $7,3 млрд благодаря криптовалютам — Forbes
Состояние президента США Дональда Трампа за последний год выросло на $3 миллиарда, достигнув рекордных $7,3 миллиарда. Главным источником обогащения стали его криптовалютные проекты, что является разительным контрастом с его первым президентским сроком, во время которого он терял деньги.
Microsoft заключила неожиданное соглашение в области ИИ на сумму 17,4 млрд долларов с Nebius, имеющей связи с «Яндексом» — WSJ
Корпорация Microsoft подписала пятилетнее соглашение на сумму $17,4 миллиарда о закупке мощностей графических процессоров у нидерландской компании Nebius, международного подразделения российского «Яндекса». Это соглашение является одним из крупнейших шагов в «гонке вооружений» в сфере ИИ и свидетельствует о безумном спросе на вычислительную инфраструктуру.
Рынок труда в США оказался значительно слабее — BLS
Темпы роста занятости в США с начала 2024 до начала 2025 года были значительно слабее, чем сообщалось ранее. Предварительный ежегодный пересмотр данных показал, что за 12 месяцев до марта 2025 года американская экономика создала на 911 000 рабочих мест меньше, чем указывали первоначальные отчеты.
