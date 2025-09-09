Microsoft заключила неожиданное соглашение в области ИИ на сумму $17,4 млрд с Nebius, имеющей связи с «Яндексом» — WSJ

Корпорация Microsoft подписала пятилетнее соглашение на сумму $17,4 миллиарда о закупке мощностей графических процессоров у нидерландской компании Nebius, международного подразделения российского «Яндекса». Это соглашение является одним из крупнейших шагов в «гонке вооружений» в сфере ИИ и свидетельствует о безумном спросе на вычислительную инфраструктуру. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Детали соглашения

Согласно соглашению, Nebius будет предоставлять Microsoft мощности GPU из своего нового дата-центра в городе Вайнленд, штат Нью-Джерси. Услуги будут развертываться в несколько этапов в этом и следующем году.

Контракт на $17,4 млрд также предусматривает возможность приобретения Microsoft дополнительных услуг и мощностей, что может увеличить его общую стоимость до $19,4 млрд.

Реакция рынка

Для Nebius эта сделка является мощным толчком для агрессивного развития ее облачного ИИ-бизнеса. На фоне этой новости акции компании на внебиржевых торгах взлетели на 50% до $96,39. С начала года стоимость акций Nebius выросла более чем вдвое.

Кто такая Nebius и в чем заключается неожиданность?

Nebius AI — это международное облачное и ИИ-подразделение, которое было выделено из структуры российского «Яндекса» в рамках его реструктуризации. Хотя компания зарегистрирована в Нидерландах и позиционирует себя как независимый международный игрок, ее происхождение и связи с российским бизнесом являются общеизвестными.

Заключение такого огромного соглашения о создании критической инфраструктуры между ведущей американской корпорацией, такой как Microsoft (которая является ключевым партнером правительства и Пентагона), и компанией с настолько чувствительным российским бэкграундом является чрезвычайно нетипичным шагом.

Это происходит на фоне жесткой геополитической конфронтации и санкционного режима против России. Такой шаг свидетельствует о том, что дефицит вычислительных мощностей для ИИ настолько острый, что крупные игроки готовы идти на значительные политические и репутационные риски, чтобы его удовлетворить.