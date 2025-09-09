Состояние Трампа за год выросло на $3 млрд до рекордных $7,3 млрд благодаря криптовалютам — Forbes

Состояние президента США Дональда Трампа за последний год выросло на $3 миллиарда, достигнув рекордных $7,3 миллиарда. Главным источником обогащения стали его криптовалютные проекты, что является разительным контрастом с его первым президентским сроком, во время которого он терял деньги. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщает Forbes со ссылкой на рейтинг самых богатых американцев.

Криптовалюта как основной двигатель обогащения

Согласно расследованию издания, ни один президент в истории США не использовал свою власть для получения столь значительной личной выгоды.

World Liberty Financial: Эта DeFi-платформа, запущенная Трампом и его сыновьями в сентябре 2024 года, сначала не имела успеха, но стремительно набрала обороты после его победы на выборах. Ключевую роль сыграла инвестиция в $75 млн от криптомиллиардера Джастина Сана. По оценкам, проект уже принес семье Трампа более $1 миллиарда. Напомним, что недавно Сан обвинил компанию семьи Трампа в замораживании его активов.

Мемкойн: Запущенный в январе, за несколько дней до инаугурации, мемкойн добавил к состоянию Трампа сотни миллионов долларов.

Издание подчеркивает вопиющий конфликт интересов: обогащение Трампа происходит на фоне того, как его администрация активно ослабляет регуляторное давление на криптоиндустрию и принимает благоприятные для нее законы.

Консервативная стратегия и укрепление баланса

В то же время, получив огромные прибыли от криптовалют, Трамп использует эти средства очень консервативно. Он не реинвестирует их в рискованные активы, а вместо этого:

Погашает долги: Он выплатил $114 млн долга за небоскреб 40 Wall Street и еще около $15 млн за поместья.

Покупает надежные активы: Значительные средства были вложены в муниципальные и корпоративные облигации.

В результате, по оценкам Forbes, финансовый баланс Трампа является самым прочным за всю его карьеру: $8,4 млрд активов против $1,1 млрд обязательств, из которых $1,1 млрд — ликвидные средства.

Возрождение традиционного бизнеса

На фоне успехов в криптосфере, традиционный бизнес Трампа также демонстрирует возрождение. Его лицензионный бизнес в сфере недвижимости заключил новые соглашения в Саудовской Аравии, Вьетнаме и других странах, а доходы выросли на 580% в 2024 году. Доходы его гольф-клубов также выросли на 30%. Дополнительные $470 млн к его состоянию добавила победа в апелляции, которая отменила почти полумиллиардный штраф по делу о мошенничестве.