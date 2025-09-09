Рынок труда в США оказался значительно слабее — BLS

Темпы роста занятости в США с начала 2024 до начала 2025 года были значительно слабее, чем сообщалось ранее. Предварительный ежегодный пересмотр данных показал, что за 12 месяцев до марта 2025 года американская экономика создала на 911 000 рабочих мест меньше, чем указывали первоначальные отчеты. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщило Бюро статистики труда США (BLS), пишет WSJ.

Масштаб пересмотра и его последствия

Это существенная корректировка, которая сокращает общее количество созданных за год рабочих мест с 1,79 миллиона до менее чем 900 тысяч. В результате среднемесячный прирост занятости за этот период падает со 147 000 до чуть более 70 000 рабочих мест.

Почему происходят такие пересмотры

Этот отчет является частью ежегодного процесса, в ходе которого BLS уточняет свои первоначальные данные, основанные на ежемесячном опросе около 121 000 работодателей. Для окончательного пересмотра используются значительно более полные данные из налоговых отчетов о страховании на случай безработицы, которые охватывают около 95% занятости в США.

Одной из причин большой ошибки, по мнению экономистов UBS, является то, что статистическая модель BLS, которая оценивает создание и закрытие новых бизнесов, не смогла вовремя адаптироваться к нормализации экономики после пандемии, что привело к завышению показателей.

Реакция ФРС и политический контекст

Такой значительный пересмотр данных не стал неожиданностью для Федеральной резервной системы. Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявлял, что ожидает «существенного» пересмотра уровня занятости в сторону понижения. Из-за этого реакция рынка на новость была сдержанной, а ожидания по поводу снижения процентных ставок в сентябре почти не изменились.

Это событие происходит на фоне усиления политического давления на BLS со стороны президента Трампа, который ранее обвинял ведомство в манипуляции данными.