Главное за понедельник: нефти будут добывать больше, но цены выросли. Новый пакет санкций для рф

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 сентября 2025, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: нефти будут добывать больше, но цены выросли. Новый пакет санкций для рф

Главные новости из мира финансов за понедельник, 8 сентября.

Главные новости из мира финансов за понедельник, 8 сентября.

ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти для восстановления доли рынка

Альянс ОПЕК+ согласился на дальнейшее увеличение добычи нефти с октября, поскольку его лидер, Саудовская Аравия, стремится вернуть утраченную долю рынка. В то же время темпы увеличения будут значительно медленнее, чем в предыдущие месяцы, из-за ожидаемого ослабления мирового спроса.

Цены на нефть выросли на фоне угрозы новых санкций против россии

Цены на нефть в понедельник, 8 сентября, выросли более чем на $1 за баррель, отыграв часть значительных потерь предыдущей недели. Рынки отреагировали на усиление геополитической напряженности после массированной воздушной атаки России на Украину, что повысило вероятность введения новых санкций против российской нефти.

ЕС готовит новый пакет санкций против россии, нацеленный на банки, нефть и обход ограничений

Европейский Союз рассматривает возможность введения нового, 19-го пакета санкций против России, который может быть скоординирован с Соединенными Штатами. Новые меры направлены на усиление давления на Владимира Путина с целью прекращения войны против Украины и могут затронуть ключевые сектора российской экономики.

Минэкономики и НБУ ищут компромисс по валютному контролю для поддержки бизнеса

Министерство экономики и Национальный банк Украины совместно разрабатывают более детализированный механизм валютного контроля, чтобы найти баланс между поддержкой бизнеса и сохранением макрофинансовой стабильности. В частности, продолжается дискуссия об увеличении сроков возврата валютной выручки для экспортеров продукции машиностроения. Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев.

Глава НБУ обозначил «красные линии» для регулирования криптовалют в Украине

Принятие законопроекта о виртуальных активах в первом чтении является важным шагом, однако документ требует существенной доработки, а Национальный банк имеет четкие «красные линии», за которые нельзя выходить. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами