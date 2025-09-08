Главные новости из мира финансов за понедельник, 8 сентября.
Главное за понедельник: нефти будут добывать больше, но цены выросли. Новый пакет санкций для рф
ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти для восстановления доли рынка
Альянс ОПЕК+ согласился на дальнейшее увеличение добычи нефти с октября, поскольку его лидер, Саудовская Аравия, стремится вернуть утраченную долю рынка. В то же время темпы увеличения будут значительно медленнее, чем в предыдущие месяцы, из-за ожидаемого ослабления мирового спроса.
Цены на нефть выросли на фоне угрозы новых санкций против россии
Цены на нефть в понедельник, 8 сентября, выросли более чем на $1 за баррель, отыграв часть значительных потерь предыдущей недели. Рынки отреагировали на усиление геополитической напряженности после массированной воздушной атаки России на Украину, что повысило вероятность введения новых санкций против российской нефти.
ЕС готовит новый пакет санкций против россии, нацеленный на банки, нефть и обход ограничений
Европейский Союз рассматривает возможность введения нового, 19-го пакета санкций против России, который может быть скоординирован с Соединенными Штатами. Новые меры направлены на усиление давления на Владимира Путина с целью прекращения войны против Украины и могут затронуть ключевые сектора российской экономики.
Минэкономики и НБУ ищут компромисс по валютному контролю для поддержки бизнеса
Министерство экономики и Национальный банк Украины совместно разрабатывают более детализированный механизм валютного контроля, чтобы найти баланс между поддержкой бизнеса и сохранением макрофинансовой стабильности. В частности, продолжается дискуссия об увеличении сроков возврата валютной выручки для экспортеров продукции машиностроения. Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев.
Глава НБУ обозначил «красные линии» для регулирования криптовалют в Украине
Принятие законопроекта о виртуальных активах в первом чтении является важным шагом, однако документ требует существенной доработки, а Национальный банк имеет четкие «красные линии», за которые нельзя выходить. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.
