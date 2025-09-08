Главное за понедельник: нефти будут добывать больше, но цены выросли. Новый пакет санкций для рф

Альянс ОПЕК+ согласился на дальнейшее увеличение добычи нефти с октября, поскольку его лидер, Саудовская Аравия, стремится вернуть утраченную долю рынка. В то же время темпы увеличения будут значительно медленнее, чем в предыдущие месяцы, из-за ожидаемого ослабления мирового спроса.

Цены на нефть выросли на фоне угрозы новых санкций против россии

Цены на нефть в понедельник, 8 сентября, выросли более чем на $1 за баррель, отыграв часть значительных потерь предыдущей недели. Рынки отреагировали на усиление геополитической напряженности после массированной воздушной атаки России на Украину, что повысило вероятность введения новых санкций против российской нефти.

ЕС готовит новый пакет санкций против россии, нацеленный на банки, нефть и обход ограничений