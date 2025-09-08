Цены на нефть выросли на фоне угрозы новых санкций против россии

Цены на нефть в понедельник, 8 сентября, выросли более чем на $1 за баррель, отыграв часть значительных потерь предыдущей недели. Рынки отреагировали на усиление геополитической напряженности после массированной воздушной атаки россии на Украину, что повысило вероятность введения новых санкций против российской нефти. Об этом пишет Reuters.

Угроза новых санкций против россии

В воскресенье, после крупнейшей за время войны воздушной атаки россии на Украину, в результате которой была повреждена часть правительственного здания в Киеве, президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко «второй фазе» санкций против москвы.

Как подтвердил представитель трейдинговой компании Gunvor, новые санкции против покупателей российской нефти могут нарушить потоки сырья на мировом рынке.

Сдержанное решение ОПЕК+

Вторым фактором поддержки для цен стало решение альянса ОПЕК+, принятое в воскресенье. Восемь членов группы согласились увеличить добычу с октября лишь на 137 000 баррелей в сутки, что значительно меньше, чем в предыдущие месяцы.

Контекст рынка

Напомним, на прошлой неделе цены на нефть упали более чем на 3% на фоне слабого отчета по рынку труда США, что усилило опасения относительно спроса. На утро понедельника нефть марки Brent торговалась на уровне $66,74 за баррель (+1,9%), а американская WTI — $63,04 за баррель (+1,9%).