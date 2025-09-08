Multi от Минфин
8 сентября 2025, 9:45

Глава НБУ обозначил «красные линии» для регулирования криптовалют в Украине

Принятие законопроекта о виртуальных активах в первом чтении является важным шагом, однако документ требует существенной доработки, а Национальный банк имеет четкие «красные линии», за которые нельзя выходить. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время встречи с бизнесом на конференции EBA Global Outlook.

Принятие законопроекта о виртуальных активах в первом чтении является важным шагом, однако документ требует существенной доработки, а Национальный банк имеет четкие «красные линии», за которые нельзя выходить.

Несовершенный, но необходимый закон

Пишный подчеркнул острую необходимость легализации рынка виртуальных активов, отметив, что только за первое полугодие 2025 года оборот компаний в этой сфере в Украине составил около $7 миллиардов.

Он подчеркнул, что НБУ готов доработать принятый в первом чтении законопроект совместно с парламентом, бизнесом и международными партнерами.

«Мы четко понимаем свои функции и красные линии, за которые выход невозможен», — заявил глава Нацбанка.

Основные ограничения от НБУ

Среди ключевых «красных линий» Андрей Пышный назвал следующие:

  • Статус виртуальных активов: «Они не могут быть платежным средством», — категорически заявил он.
  • Определение регуляторов: Распределение полномочий между НБУ и НКЦБФР должно быть четко прописано в законе, а не делегировано правительству.
  • Контроль за обменом: Необходимо четко определить условия обмена виртуальных активов на валюту и полномочия НБУ в этом процессе.

«Важно, чтобы виртуальные активы не стали инструментом для обхода ограничений НБУ, а их легализация не должна подпитывать теневой сектор», — добавил Пышный.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие налогообложение прибыли от операций с виртуальными активами по ставке 18% НДФЛ и военного сбора.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zephyr
zephyr
8 сентября 2025, 11:48
#
Там еще коричневые линии рядом с ним и гетьманцевым.Чтобы бабло не уходило мимо кассы, достаточно ликвидировать причины, почему украинцы используют крипту. Вместо этого- новые законы, непонимание как работает крипта, ни 1го специалиста, который бы научил других расследовать эти дела. Аматоры.
