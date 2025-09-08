Глава НБУ обозначил «красные линии» для регулирования криптовалют в Украине

Принятие законопроекта о виртуальных активах в первом чтении является важным шагом, однако документ требует существенной доработки, а Национальный банк имеет четкие «красные линии», за которые нельзя выходить. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время встречи с бизнесом на конференции EBA Global Outlook.

Несовершенный, но необходимый закон

Пишный подчеркнул острую необходимость легализации рынка виртуальных активов, отметив, что только за первое полугодие 2025 года оборот компаний в этой сфере в Украине составил около $7 миллиардов.

Он подчеркнул, что НБУ готов доработать принятый в первом чтении законопроект совместно с парламентом, бизнесом и международными партнерами.

«Мы четко понимаем свои функции и красные линии, за которые выход невозможен», — заявил глава Нацбанка.

Основные ограничения от НБУ

Среди ключевых «красных линий» Андрей Пышный назвал следующие:

Статус виртуальных активов: «Они не могут быть платежным средством», — категорически заявил он.

Определение регуляторов: Распределение полномочий между НБУ и НКЦБФР должно быть четко прописано в законе, а не делегировано правительству.

Контроль за обменом: Необходимо четко определить условия обмена виртуальных активов на валюту и полномочия НБУ в этом процессе.

«Важно, чтобы виртуальные активы не стали инструментом для обхода ограничений НБУ, а их легализация не должна подпитывать теневой сектор», — добавил Пышный.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие налогообложение прибыли от операций с виртуальными активами по ставке 18% НДФЛ и военного сбора.

