ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти для восстановления доли рынка

Альянс ОПЕК+ согласился на дальнейшее увеличение добычи нефти с октября, поскольку его лидер, Саудовская Аравия, стремится вернуть утраченную долю рынка. В то же время темпы увеличения будут значительно медленнее, чем в предыдущие месяцы, из-за ожидаемого ослабления мирового спроса. Об этом пишет Reuters.

Неожиданное решение и его детали

Решение, принятое в воскресенье восемью членами ОПЕК+, стало неожиданностью для рынка, поскольку многие аналитики ожидали возможного избытка нефти в зимние месяцы.

Согласно заявлению, с октября добыча будет увеличена на 137 000 баррелей в сутки. Это значительно меньше, чем ежемесячный рост в августе и сентябре (около 555 000 б/с) и в июне-июле (411 000 б/с).

Это соглашение также означает, что ОПЕК+ начала досрочно, более чем на год раньше, отменять второй пакет сокращений добычи объемом около 1,65 млн баррелей в сутки.

Детали

Аналитики расценивают этот шаг как стратегический сигнал.

«Объемы могут быть небольшими, но сообщение громкое. Увеличение касается не столько объемов, сколько сигналов — ОПЕК+ придает приоритет доле рынка, даже если это рискует снижением цен», — отметил Хорхе Леон, аналитик Rystad и бывший чиновник ОПЕК.

В ОПЕК+ заявили, что оставляют за собой право приостановить или даже отменить повышение на будущих встречах. Следующее заседание запланировано на 5 октября.

Контекст рынка

Решение ОПЕК+ увеличить добычу в течение этого года уже привело к падению цен на нефть примерно на 15%. Однако цены не обвалились, торгуясь около $65 за баррель, что поддерживается западными санкциями против россии и Ирана. Это, похоже, и придало уверенности альянсу в продолжении своей политики.