Минэкономики и НБУ ищут компромисс по валютному контролю для поддержки бизнеса

Министерство экономики и Национальный банк Украины совместно разрабатывают более детализированный механизм валютного контроля, чтобы найти баланс между поддержкой бизнеса и сохранением макрофинансовой стабильности. В частности, продолжается дискуссия об увеличении сроков возврата валютной выручки для экспортеров продукции машиностроения. Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев, передает Интерфакс-Украина.

Проблема торгового дефицита

По словам министра, ситуация с торговым балансом в этом году ухудшается: валютных поступлений в страну поступает меньше, чем выводится, а дефицит торговли растет ежемесячно.

«Ситуация сейчас хуже, чем была в начале года. Разрушение инфраструктуры в результате атак РФ вынуждает Украину дополнительно импортировать оборудование, и это создает дополнительное давление на баланс», — пояснил Соболев.

Дискуссия о сроках валютной выручки

На фоне этого правительство еще в июне 2024 года рекомендовало НБУ увеличить срок расчетов для экспорта продукции машиностроения со 180 до 270 дней. Это критически важно для восстановления бизнеса, поскольку поставка сложного оборудования иногда длится более 180 дней.

Однако Национальный банк тогда отклонил эту рекомендацию, опасаясь рисков оттока валюты, и запросил у Минэкономики дополнительные обоснования.

«Нам кажется, что необходимо разработать более детальный механизм, который все сдвинет, чтобы избежать рисков оттока валюты… Мы работаем сейчас с НБУ, чтобы можно было это сделать», — подчеркнул Соболев.

Как сообщалось, этот вопрос также обсуждался во время миссии МВФ в мае, и стороны согласились, что НБУ ожидает дополнительных аргументов от Кабинета Министров.