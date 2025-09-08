Multi от Минфин
8 сентября 2025, 14:06

ЕС готовит новый пакет санкций против россии, нацеленный на банки, нефть и обход ограничений

Европейский Союз рассматривает возможность введения нового, 19-го пакета санкций против россии, который может быть скоординирован с Соединенными Штатами. Новые меры направлены на усиление давления на владимира путина с целью прекращения войны против Украины и могут затронуть ключевые сектора российской экономики. Об этом пишет Bloomberg.

Европейский Союз рассматривает возможность введения нового, 19-го пакета санкций против россии, который может быть скоординирован с Соединенными Штатами.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Что может войти в новый пакет

По данным источников, знакомых с обсуждением, новый пакет может включать:

  • Санкции против банков и энергокомпаний: Под ограничения могут попасть около полудюжины российских банков и энергетических компаний, в частности «роснефть» и «лукойл».
  • Удар по финансовой системе: Рассматриваются меры против российских платежных и карточных систем, а также криптобирж.
  • Ужесточение нефтяных санкций: Планируется ввести новые ограничения против «теневого флота» танкеров, нефтяных трейдеров в третьих странах и запретить перестрахование подсанкционных судов.
  • Борьба с обходом санкций: Впервые Е С может применить свой «инструмент против обхода санкций» против Казахстана, чтобы заблокировать реэкспорт в россию товаров, используемых в военной промышленности.
  • Другие меры: Обсуждаются также визовые ограничения, санкции против портов, обслуживающих «теневой флот», и ограничения на услуги, такие как искусственный интеллект, имеющие военное применение.

Координация с США

На этой неделе делегация ЕС посетит Вашингтон для обсуждения потенциальных совместных действий.

«Мы готовы усилить давление на россию, но нам нужно, чтобы наши партнеры в Европе последовали нашему примеру», — заявил в воскресенье министр финансов США Скотт Бессент.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта в понедельник подтвердил, что ЕС координирует свои усилия с США, чтобы сделать санкции более эффективными.

Новая волна давления происходит на фоне усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины и рекордного воздушного удара по Киеву в воскресенье, в результате которого погибли три человека, включая младенца.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
