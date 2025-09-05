Главное за неделю: легализация крипты, спрос на валюту и новый максимум золота

Главные новости недели (1−5 сентября) из мира финансов.
Регулирование криптовалют в Украине: Рада поддержала законопроект в первом чтении
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка виртуальных активов (криптовалют) в Украине и определении правил их налогообложения. Данный проект закона поддержали в первом чтении 246 народных депутатов.
Международные резервы Украины выросли на 7%
По состоянию на 1 сентября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли $46 032,7 млн. В августе они выросли на 7%.
Спрос на валюту в Украине будет ниже, чем в прошлом году, благодаря привлекательности гривны — НБУ
Национальный банк Украины ожидает сезонного роста спроса на иностранную валюту со стороны населения, однако его объемы будут значительно меньше, чем в 2024 году. Главными причинами являются удовлетворение отложенного спроса и рост привлекательности сбережений в гривне. Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
Банки в Украине достаточно устойчивы, несмотря на войну — НБУ
Национальный банк Украины провел оценку устойчивости банковского сектора в 2025 году, которая подтвердила его достаточную капитализацию и стабильность. Об этом свидетельствуют результаты стресс-тестирования 21 крупнейшего банка страны, которые в совокупности владеют более 90% активов сектора.
В Украине запустили «Дія.АІ» — первого в мире государственного ИИ-ассистента
На портале «Дія» 1 сентября заработал новый сервис — «Дія.АІ». По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это первый в мире государственный ИИ-агент, который способен не только отвечать на вопросы, но и предоставлять полноценные государственные услуги непосредственно в чате.
Золото обновило исторический максимум, приблизившись к $3600
Цена на золото в пятницу, 5 сентября, продолжила мощное ралли, обновив исторический максимум и вплотную приблизившись к отметке $3600 за унцию. Стремительный рост был вызван слабым отчетом с рынка труда США, который укрепил ожидания рынка относительно быстрого снижения процентных ставок ФРС.
