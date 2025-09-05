Главное за неделю: легализация крипты, спрос на валюту и новый максимум золота

По состоянию на 1 сентября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли $46 032,7 млн. В августе они выросли на 7%.

Спрос на валюту в Украине будет ниже, чем в прошлом году, благодаря привлекательности гривны — НБУ

Национальный банк Украины ожидает сезонного роста спроса на иностранную валюту со стороны населения, однако его объемы будут значительно меньше, чем в 2024 году. Главными причинами являются удовлетворение отложенного спроса и рост привлекательности сбережений в гривне. Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Банки в Украине достаточно устойчивы, несмотря на войну — НБУ