Золото обновило исторический максимум, приблизившись к $3600

Цена на золото в пятницу, 5 сентября, продолжила мощное ралли, обновив исторический максимум и вплотную приблизившись к отметке $3600 за унцию. Стремительный рост был вызван слабым отчетом с рынка труда США, который укрепил ожидания рынка относительно скорого снижения процентных ставок ФРС. Об этом сообщает Reuters.

Динамика цен и реакция рынка

Спотовая цена на золото выросла на 1,4% до $3596,49 за унцию, показав лучший недельный рост за последние четыре месяца. Фьючерсы на золото также прибавили 1,3%. С начала года драгоценный металл подорожал уже на 37%.

Опубликованные в пятницу данные показали, что рост количества рабочих мест в США в августе резко замедлился, а уровень безработицы вырос до 4,3%. В ответ на это трейдеры повысили вероятность снижения ставки ФРС в сентябре, закладывая в цены 84% шанс на снижение на 0,25 п.п. и 16% — на 0,50 п.п.

Фундаментальные факторы поддержки

Рост цен на золото в 2025 году обусловлен сочетанием нескольких мощных факторов: ослаблением доллара США, активными закупками со стороны центральных банков, общим смягчением монетарной политики и геополитической неопределенностью.

Аналитики также указывают на обеспокоенность независимостью ФРС из-за давления со стороны президента Дональда Трампа как на один из ключевых факторов, повышающих привлекательность золота как защитного актива.

В то же время высокие цены несколько охладили физический спрос на золото в Китае и Индии, крупнейших странах-потребителях. Инвесторы ожидают данных о золотых резервах Китая, которые должны выйти в воскресенье.

На фоне роста золота цены на серебро также прибавили 1,5%, платина — 1,9%, тогда как палладий несколько снизился.