Банки в Украине достаточно устойчивы, несмотря на войну — НБУ

Национальный банк Украины провел оценку устойчивости банковского сектора в 2025 году, подтвердившую его достаточную капитализацию и стабильность. Об этом свидетельствуют результаты стресс-тестирования 21 крупнейшего банка страны, совокупно владеющие более 90% активов сектора, говорится в сообщении НБУ .

Большинство банков обладают достаточным запасом прочности для продолжения кредитования и сохранения платежеспособности даже в условиях длительного кризиса.

Нынешняя оценка устойчивости банков традиционно состояла из:

оценки качества активов и приемлемости обеспечения, проводимой внешними аудиторами для всех банков;

экстраполяции результатов оценки качества активов (при необходимости);

стресс-тестирование (по базовому и неблагоприятному макроэкономическому сценарию) 21 крупнейшего банка, аккумулирующих более 90% активов сектора.

Основные выводы оценки устойчивости

Результаты оценки свойства активов подтвердили корректность оценки банками размера кредитного риска (пруденциальных резервов). В целом, аудиторами осуществлены несущественные корректировки кредитного риска. Они не повлияли на показатели достаточности капитала большинства банков, которые проходили лишь оценку качества активов.

Только одному из таких банков по результатам оценки устойчивости был установлен необходимый уровень капитала выше минимального уровня.

Из 21 банка, проходивших стресс-тестирование, для девяти банков установлен повышенный необходимый уровень нормативов достаточности капитала. Эти банки совокупно имеют 18% чистых активов сектора.

В то же время среди них три банка — два государственных и один частный — с совокупной долей 13% активов банковского сектора нуждаются в капитале только по неблагоприятному сценарию.

Три банка с повышенным требованием к достаточности капитала по базовому сценарию уже обладают достаточным уровнем капитала, который им необходимо будет удерживать.

Еще три банка, которые должны повысить достаточность капитала до необходимого уровня по базовому сценарию, имеют лишь 3% активов сектора, остальные уже имеют достаточные показатели капитализации.

В общем, ориентировочная потребность в капитале по результатам стресс-тестирования с учетом неблагоприятного сценария текущего года составляет около 5% от объема регулятивного капитала банковской системы по состоянию на начало этого года. Это почти в три раза меньше, чем по результатам оценки устойчивости в 2021 году.

По сравнению с результатами оценки устойчивости к полномасштабному вторжению, снизилось количество банков, для которых установлены повышенные требования к достаточности капитала.

По результатам стресс-тестирования в 2025 году общий объем капитала банков рос при всех сценариях, тогда как в 2021 году капитал для системы в целом снижался в неблагоприятном сценарии.

«Для обеспечения устойчивости банки в дальнейшем должны достичь и соблюдать определенные Национальным банком требования относительно достаточности капитала или осуществить меры по снижению рисков путем проведения реструктуризации балансов», — говорится в сообщении.

Эти меры могут включать в себя улучшение качества кредитного портфеля, оптимизацию структуры активов и пассивов, корректировку бизнес-модели. Традиционно банки чаще выбирают именно путь реструктуризации собственных балансов, что требует больше времени.

Дальнейшие шаги

Банки, которым были установлены повышенные требования, должны достичь определенных показателей НБУ или осуществить меры по снижению рисков. Национальный банк предоставил финансовым учреждениям дополнительное время: согласно постановлению правления НБУ от 27 августа 2025 года, срок для достижения необходимых нормативов по неблагоприятному сценарию продлен до конца сентября 2026 года.