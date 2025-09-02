Multi от Минфин
2 сентября 2025, 13:45 Читати українською

Спрос на валюту в Украине будет ниже, чем в прошлом году, благодаря привлекательности гривны — НБУ

Национальный банк Украины ожидает сезонного роста спроса на иностранную валюту со стороны населения, однако его объемы будут значительно меньше, чем в 2024 году. Главными причинами являются удовлетворение отложенного спроса и рост привлекательности сбережений в гривне. Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Национальный банк Украины ожидает сезонного роста спроса на иностранную валюту со стороны населения, однако его объемы будут значительно меньше, чем в 2024 году.
Сергей Николайчук

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Спрос населения на валюту стабилизировался

По словам Сергея Николайчука, незначительное увеличение чистого спроса на валюту в июне-июле (до $270−280 млн) находится в пределах статистической погрешности и значительно ниже показателей до $1 млрд в месяц, которые наблюдались в прошлом году.

«Мы в своих прогнозах остаемся относительно консервативными. Ожидаем роста спроса на валюту, но не до уровней прошлого года», — сказал он.

По данным НБУ, в августе чистый спрос населения на валюту вырос примерно до $356 млн, что вдвое меньше, чем в августе 2024 года ($777 млн). Николайчук объясняет это тем, что прошлогодний ажиотаж был в значительной степени вызван «отложенным спросом», который накопился за годы валютных ограничений и сейчас уже в основном удовлетворен.

Привлекательность гривневых сбережений

Вторым важным фактором стабилизации является изменение поведения украинцев, которые все больше понимают преимущества гривневых инструментов.

«В течение последних месяцев у населения совпало это насыщение с пониманием того, что размещая средства в инструментах в национальной валюте, можно гарантированно получить достаточно неплохой доход, а не рисковать его потерять, держа доллары или евро под матрасом», — добавил первый заместитель главы НБУ.

Политика НБУ: контроль и результаты

Сергей Николайчук также подчеркнул, что Нацбанк продолжает работу над возвратом экспортной выручки в страну, что увеличивает предложение валюты на рынке. Благодаря этим усилиям, в 2024 году объем экспортной выручки, поступившей в Украину, превысил показатель 2023 года на $7,9 млрд.

Он подытожил, что результаты политики управляемой гибкости курса свидетельствуют о том, что НБУ выполняет свой мандат по обеспечению ценовой стабильности и достижению инфляционной цели в 5%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментарии - 3

+
0
Abramon
Abramon
2 сентября 2025, 14:37
#
Звичайно, люди купили долари два-три роки тому поклали під матрац, а з ними майже нічого не відбулось в плані примноження, але ще й інфляція «поточила». Кому ж таке подобається, але нічого нового не приходить в голову. Батьки й діди до цього ж так робили)))
+
0
Я. ..
Я. ..
2 сентября 2025, 14:58
#
«ще й інфляція „поточила“»

В штатах і ЄС інфляція до 3−4% весь час була, ну і якщо потім обмінювати по зростаючому на 5−10 грн курсу, то це не одне і те саме, що точить гривнева інфляція за 18% овдп і 15−16% депозитами, при тому що реальна гривнева інфляція за 20%, бо банк не буде давати заробляти тобі на собі, банк не для того створений) тому % депозиту в банку ніколи не буде більший за інфляцію, як і нбу котрий дає 19% за деп.сертифікатами не зацікавлений в тому щоб працювати собі в збиток і насичувати банки зайвими грошима, теж саме і овдп, уряд не зацікавлений в тому щоб ти заробляв, тому облігації це засіб збереження неважливо від номіналу чи країни/компанії емітента облігації, тож % за овдп не буде перекривати інфляцію реальну, але звісно для певний недалеких категорій населення намалюють «офіційну» інфляцію в районі 10−15%, при цьому ніхто з уряду не скаже, чому інфляцію 10−15%, а депозити дають по 15−16%, а деп.сертифікати по 19%))

Все що якісне імпортне і прив`язане до курсу валюти так чи інакше, який лопух буде фантики колекціонувати) звісно уряд зацікавлений в тому, щоб ти не під матрацом тримав кошти, а їм дав, а вони тобі потім все одно у девальваційній валюті дадуть «прибуток» котрий не покриватиме інфляцію)

«відбулось в плані примноження»
Овдп, депозити і валюта — це не про примноження, не треба плутати класи активів, бо як овдп і депозити, так і валюта — це суто про збереження коштів)
+
0
Я. ..
Я. ..
2 сентября 2025, 14:50
#
«„Протягом останніх місяців у населення співпало це насичення з розумінням того, що розміщуючи кошти в інструментах в національній валюті, можна гарантовано отримати досить непоганий дохід, а не ризикувати його втратити, тримаючи долари чи євро під матрацом“, — додав перший заступник голови НБУ.»

Ага, дуже потужний «дохід» у девальваційній валюті, ринковий курс котрої навіть нбу не знає, з постійним зменшенням сальдо від залучених за овдп коштів і коштів витрачених на покриття боргів за овдп, блокуванням рахунків, списанням банками % «комісії» за розірвання договору по великому рахунку одноособово банком, дуже потужні «доходи»))
