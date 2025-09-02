Спрос на валюту в Украине будет ниже, чем в прошлом году, благодаря привлекательности гривны — НБУ

Национальный банк Украины ожидает сезонного роста спроса на иностранную валюту со стороны населения, однако его объемы будут значительно меньше, чем в 2024 году. Главными причинами являются удовлетворение отложенного спроса и рост привлекательности сбережений в гривне. Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Спрос населения на валюту стабилизировался

По словам Сергея Николайчука, незначительное увеличение чистого спроса на валюту в июне-июле (до $270−280 млн) находится в пределах статистической погрешности и значительно ниже показателей до $1 млрд в месяц, которые наблюдались в прошлом году.

«Мы в своих прогнозах остаемся относительно консервативными. Ожидаем роста спроса на валюту, но не до уровней прошлого года», — сказал он.

По данным НБУ, в августе чистый спрос населения на валюту вырос примерно до $356 млн, что вдвое меньше, чем в августе 2024 года ($777 млн). Николайчук объясняет это тем, что прошлогодний ажиотаж был в значительной степени вызван «отложенным спросом», который накопился за годы валютных ограничений и сейчас уже в основном удовлетворен.

Привлекательность гривневых сбережений

Вторым важным фактором стабилизации является изменение поведения украинцев, которые все больше понимают преимущества гривневых инструментов.

«В течение последних месяцев у населения совпало это насыщение с пониманием того, что размещая средства в инструментах в национальной валюте, можно гарантированно получить достаточно неплохой доход, а не рисковать его потерять, держа доллары или евро под матрасом», — добавил первый заместитель главы НБУ.

Политика НБУ: контроль и результаты

Сергей Николайчук также подчеркнул, что Нацбанк продолжает работу над возвратом экспортной выручки в страну, что увеличивает предложение валюты на рынке. Благодаря этим усилиям, в 2024 году объем экспортной выручки, поступившей в Украину, превысил показатель 2023 года на $7,9 млрд.

Он подытожил, что результаты политики управляемой гибкости курса свидетельствуют о том, что НБУ выполняет свой мандат по обеспечению ценовой стабильности и достижению инфляционной цели в 5%.