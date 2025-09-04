Международные резервы Украины выросли на 7%

По состоянию на 1 сентября 2025 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $46 032,7 млн. В августе они выросли на 7%, сообщает пресс-служба Национального банка.

Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой — уменьшением объемов чистой продажи валюты НБУ на валютном рынке.

Динамику резервов определял ряд факторов

Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке в августе поступило $6 165,1 млн., в том числе:

$4 710,8 млн — от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$1 059,7 млн — через счета Всемирного банка;

$394,6 млн — от размещения ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $619,8 млн, в том числе:

$301,6 млн — обслуживание и погашение ОВГЗ;

$257,9 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$15,8 млн — обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком;

$44,5 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $426,9 млн.

Во-вторых, сделки Национального банка на валютном рынке Украины.

НБУ в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 696,6 млн и выкупил в резервы $0,6 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в августе составила $2 696 млн, сократившись на 22% по сравнению с июлем 2025 года.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В августе благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $576,5 млн.

Отмечается, что текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5 месяцев грядущего импорта.