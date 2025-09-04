По состоянию на 1 сентября 2025 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $46 032,7 млн. В августе они выросли на 7%, сообщает пресс-служба Национального банка.
Международные резервы Украины выросли на 7%
Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой — уменьшением объемов чистой продажи валюты НБУ на валютном рынке.
Динамику резервов определял ряд факторов
Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке в августе поступило $6 165,1 млн., в том числе:
- $4 710,8 млн — от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- $1 059,7 млн — через счета Всемирного банка;
- $394,6 млн — от размещения ОВГЗ.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $619,8 млн, в том числе:
- $301,6 млн — обслуживание и погашение ОВГЗ;
- $257,9 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $15,8 млн — обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком;
- $44,5 млн — уплата другим кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $426,9 млн.
Во-вторых, сделки Национального банка на валютном рынке Украины.
НБУ в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 696,6 млн и выкупил в резервы $0,6 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в августе составила $2 696 млн, сократившись на 22% по сравнению с июлем 2025 года.
В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют)
В августе благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $576,5 млн.
Отмечается, что текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5 месяцев грядущего импорта.
