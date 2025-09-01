В Украине запустили «Дія.АІ» — первого в мире государственного ИИ-ассистента

На портале «Дія» 1 сентября заработал новый сервис — «Дія.АІ». По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это первый в мире государственный ИИ-агент, который способен не только отвечать на вопросы, но и предоставлять полноценные государственные услуги непосредственно в чате.

Что умеет Дия.AI

В настоящее время ассистент выполняет три основные функции:

Предоставление услуг: Первой доступной услугой является получение справки о доходах. Пользователю достаточно написать в чате «Нужна справка о доходах», и документ появится в его кабинете на портале. В ближайшее время планируется добавить еще пять услуг.

Консультации: Ассистент может объяснить, как получить ту или иную услугу в «Дії» (например, как открыть ФЛП), избавляя от необходимости искать информацию на портале или в интернете.

Помощь в выборе услуги: Исходя из описанной пользователем ситуации, ИИ может порекомендовать необходимый сервис. Например, если дом поврежден, он подскажет о программе «еВосстановление» и предоставит инструкции.

Открытое бета-тестирование и будущие планы

Сейчас «Дія.АІ» работает в формате открытого бета-тестирования. Команда проекта призывает пользователей активно тестировать сервис и оставлять отзывы для его дальнейшего обучения и совершенствования.

Михаил Федоров подчеркнул, что стратегической миссией Украины является вхождение в тройку мировых лидеров по уровню разработки и интеграции искусственного интеллекта в публичный сектор к 2030 году.