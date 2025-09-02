Multi от Минфин
українська
2 сентября 2025, 20:00

Главное за вторник: устойчивость банков, золото обновляет максимум, спрос на валюту

Главные новости из мира финансов за вторник, 2 сентября:

Банки в Украине достаточно устойчивы, несмотря на войну — НБУНациональный банк Украины провел оценку устойчивости банковского сектора в 2025 году, которая подтвердила его достаточную капитализацию и стабильность.

Банки в Украине достаточно устойчивы, несмотря на войну — НБУ

Национальный банк Украины провел оценку устойчивости банковского сектора в 2025 году, которая подтвердила его достаточную капитализацию и стабильность. Об этом свидетельствуют результаты стресс-тестирования 21 крупнейшего банка страны, которые в совокупности владеют более 90% активов сектора.

Золото обновило исторический максимум на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

Цена на золото во вторник, 2 сентября, подскочила до нового исторического максимума, превысив отметку $3508 за унцию. Ралли на рынке драгоценных металлов подпитывается ожиданиями инвесторов относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США и растущей обеспокоенностью относительно будущей независимости американского центробанка.

НБУ: Доля проблемных кредитов в Украине снизилась до минимума за 10 лет

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 августа 2025 года сократилась до уровня, который наблюдался в последний раз около 10 лет назад — 26,1%.

«Минфин» сознательно привлекает меньше средств от ОВГЗ благодаря перевыполнению доходов бюджета — Подласа

Правительство сознательно размещает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в меньших объемах, чем было запланировано, поскольку стабильное перевыполнение доходной части бюджета позволяет ориентироваться только на насущные потребности в финансировании расходов. Об этом сообщила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Спрос на валюту в Украине будет ниже, чем в прошлом году, благодаря привлекательности гривны — НБУ

Национальный банк Украины ожидает сезонного роста спроса на иностранную валюту со стороны населения, однако его объемы будут значительно меньше, чем в 2024 году. Главными причинами являются удовлетворение отложенного спроса и рост привлекательности сбережений в гривне. Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Источник: Минфин
