Главные новости из мира финансов за вторник, 2 сентября:
Главное за вторник: устойчивость банков, золото обновляет максимум, спрос на валюту
Банки в Украине достаточно устойчивы, несмотря на войну — НБУ
Национальный банк Украины провел оценку устойчивости банковского сектора в 2025 году, которая подтвердила его достаточную капитализацию и стабильность. Об этом свидетельствуют результаты стресс-тестирования 21 крупнейшего банка страны, которые в совокупности владеют более 90% активов сектора.
Золото обновило исторический максимум на фоне ожиданий снижения ставок ФРС
Цена на золото во вторник, 2 сентября, подскочила до нового исторического максимума, превысив отметку $3508 за унцию. Ралли на рынке драгоценных металлов подпитывается ожиданиями инвесторов относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США и растущей обеспокоенностью относительно будущей независимости американского центробанка.
НБУ: Доля проблемных кредитов в Украине снизилась до минимума за 10 лет
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 августа 2025 года сократилась до уровня, который наблюдался в последний раз около 10 лет назад — 26,1%.
«Минфин» сознательно привлекает меньше средств от ОВГЗ благодаря перевыполнению доходов бюджета — Подласа
Правительство сознательно размещает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в меньших объемах, чем было запланировано, поскольку стабильное перевыполнение доходной части бюджета позволяет ориентироваться только на насущные потребности в финансировании расходов. Об этом сообщила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.
Спрос на валюту в Украине будет ниже, чем в прошлом году, благодаря привлекательности гривны — НБУ
Национальный банк Украины ожидает сезонного роста спроса на иностранную валюту со стороны населения, однако его объемы будут значительно меньше, чем в 2024 году. Главными причинами являются удовлетворение отложенного спроса и рост привлекательности сбережений в гривне. Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
