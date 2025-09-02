Главное за вторник: устойчивость банков, золото обновляет максимум, спрос на валюту

Цена на золото во вторник, 2 сентября, подскочила до нового исторического максимума, превысив отметку $3508 за унцию. Ралли на рынке драгоценных металлов подпитывается ожиданиями инвесторов относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США и растущей обеспокоенностью относительно будущей независимости американского центробанка.

НБУ: Доля проблемных кредитов в Украине снизилась до минимума за 10 лет

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 августа 2025 года сократилась до уровня, который наблюдался в последний раз около 10 лет назад — 26,1%.

«Минфин» сознательно привлекает меньше средств от ОВГЗ благодаря перевыполнению доходов бюджета — Подласа