НБУ: Доля проблемных кредитов в Украине снизилась до минимума за 10 лет

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 августа 2025 года сократилась до уровня, который наблюдался в последний раз около 10 лет назад — 26,1%. Это на 4,2 в. п. меньше по сравнению с показателем на начало года, сообщает пресс-служба НБУ .

► Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

Определяющим фактором сокращения доли NPL в январе — июле 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества. Так, валовой объем кредитов в банковской системе за этот период вырос на 149,6 млрд грн или на 11,5% до 1,448 трлн грн.

В то же время, объем неработающих кредитов сократился за этот период на 14,8 млрд грн, или на 3,8%.

Доля NPL физических лиц за 7 месяцев 2025 снизилась на 1,7 и. п. до 13,8%, бизнеса — на 4,8 и. п. до 34,1%.

Без учета долгов бывших собственников Приватбанка и старых долгов государственных банков доля NPL по состоянию на 1 августа 2025 года составляет 20,7% в государственных банках и 15,3% — в банковской системе.